Burkina : inauguration d'une statue de Thomas Sankara à Ouagadougou

Un monument en hommage à Thomas Sankara, président du Burkina Faso assassiné en 1987 et “père de la révolution”, a été dévoilé samedi à Ouagadougou, en marge du festival du cinéma africain, le Fespaco.

Le “Che africain”, assassiné lors d’un coup d’État après quatre ans au pouvoir, est devenu une icône du panafricanisme, toujours célébré par la jeunesse du continent.

Il s‘était beaucoup engagé pour le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), lui donnant véritablement une dimension internationale.

Erigée à l’initiative du Comité international mémorial sur les lieux du siège du Conseil national de la révolution, où le président Sankara a été tué, la statue de bronze fait cinq mètres de haut.

Sur le monument sont aussi représentés les bustes de trois des douze compagnons tués en même temps que le capitaine Sankara lors du coup d’Etat de 1987.

Plusieurs centaines de personnes, dont le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré et l’ancien chef d’état ghanéen John Rawlings, ainsi que des membres du gouvernement, ont assisté à la cérémonie, suivie d’une procession jusqu’au bâtiment “Burkina” devant lequel le président Sankara a été abattu.