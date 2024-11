France : l’Algérien Kamel Daoud remporte le prix Goncourt 2024

*Il faisait partie des grands favoris, l’Algérien Kamel Daoud remporte le prix Goncourt 2024. L’auteur et ancien journaliste est récompensé pour son ouvrage "Houris", un récit fictif qui se déroule durant la "décennie noire" de l’Algérie, entre 1992 et 2002.*

Une victoire pour l’auteur et sa maison d’édition alors que le roman est interdit en Algérie et que les Editions Galimard ne sont plus autorisées à participer au Salon international du livre d'Alger.

En remportant le prix Goncourt, Kamel Daoud reçoit symboliquement un chèque de 10 euros. La véritable récompense se trouve dans l'exposition qu’apporte ce prestigieux prix. Traditionnellement, les vainqueurs voient leurs ventes augmenter de manière exceptionnelle.

A noter que Gael Faye, qui faisait aussi partie des favoris pour le prix Goncourt, a remporté le même jour, le prix Renaudot, autre récompense littéraire prestigieuse pour son nouveau livre Jacaranda, 8 ans après le succès de Petit Pays.