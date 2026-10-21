Afrique du Sud : une nageuse de 65 ans tuée par un requin

Une femme de 65 ans a été tuée mardi par un requin au large de la côte sud-est de l’Afrique du Sud, selon la police et les autorités municipales.

Les forces de l’ordre ont été appelées à Orient Beach, dans la ville de KuGompo, vers 7 heures du matin, où elles ont découvert le corps de la baigneuse, a déclaré à l’Associated Press le colonel Siphokazi Mawisa, porte-parole de la police de la province du Cap-Oriental. Une enquête a été ouverte autour des circonstances de ce décès.

« La municipalité métropolitaine de Buffalo City est profondément attristée de confirmer qu’une attaque mortelle de requin s’est produite ce matin à Orient Beach, entraînant la perte tragique d’une nageuse », a déclaré le porte-parole municipal Luzuko Buku dans un communiqué.

Mike Loewe, un autre nageur, a déclaré à la chaîne publique SABC que des membres d’un groupe de nage en eau libre avaient répondu à l’appel de détresse de la sexagénaire et l’avaient ramenée sur le rivage. Un secouriste du groupe a tenté de la sauver, mais elle a été déclarée morte sur place, a-t-il précisé.

« Elle aimait nager seule », a déclaré Mike Loewe. « Elle était courageuse. »

La victime était une radiologue nucléaire récemment retraitée et une musicienne selon Mike Loewe, qui a indiqué que sa mort avait bouleversé la communauté des nageurs.

La municipalité a fermé Orient Beach et la plage voisine d’Eastern Beach jusqu’à nouvel ordre. Elles ne rouvriront qu’après des évaluations de sécurité et l’avis d’experts. Les autorités locales ont également exhorté les baigneurs à ne nager que dans les zones autorisées pendant les heures de présence des maîtres-nageurs, de 8 h 30 à 17 h.

L'Afrique du Sud est connue pour ses grands requins blancs et son tourisme lié aux requins, mais les attaques y sont rares.

D'après les registres municipaux, la dernière attaque mortelle de requin à KuGompo remonte à 1997 et la dernière attaque signalée s'est produite en 2023.