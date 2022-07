Égypte : deux touristes européennes tuées par un requin

Le ministère roumain des Affaires étrangères a annoncé dimanche qu'une touriste roumaine avait été tuée par un requin alors qu'elle passait ses vacances en Égypte, ce qui en fait la deuxième victime d'une attaque de requin ces derniers jours.

Une Autrichienne de 68 ans est décédée vendredi après avoir perdu un bras et une jambe lors d'une autre attaque de requin Mako alors qu'elle nageait dans la mer Rouge près de la station balnéaire de Hurghada. Les médias locaux égyptiens ont largement fait état de la mort d'une deuxième femme suite à une attaque de requin dimanche.

Samedi, les autorités égyptiennes ont fermé une partie du littoral de la mer Rouge après la mort de l'Autrichienne. Elles ont interdit les activités nautiques, notamment la plongée, la plongée avec tuba, la planche à voile et le cerf-volant. Les bateaux de pêche ont également été interdits dans les eaux au large d'Hurghada.

Une vidéo a circulé en ligne montrant l'attaque qui a tué l'Autrichienne, près du rivage, vue depuis une jetée voisine. Dans la vidéo, l'eau autour de la nageuse devient rouge de sang alors que des passants sur la jetée lancent un dispositif de flottaison vers elle. On ne sait toujours pas comment elle a pu atteindre le rivage.

Les attaques de requins ont été rares dans la région côtière égyptienne de la mer Rouge ces dernières années. En 2020, un jeune Ukrainien a perdu un bras, et un guide touristique égyptien a perdu une jambe dans une attaque de requin. En 2010, une vague d'attaques de requins a tué un touriste européen et en a mutilé plusieurs autres au large de Sharm el-Sheikh, dans la péninsule du Sinaï, en face d'Hurghada, sur la mer Rouge.

Les stations balnéaires égyptiennes de la mer Rouge, dont Hurghada et Sharm el-Sheikh, font partie des principales destinations du pays et sont très prisées des touristes européens. Les plongeurs sont attirés par les tombants abrupts des récifs coralliens situés juste au large, qui offrent une vie marine riche et colorée.

Ces dernières années, les autorités ont cherché à relancer le secteur vital du tourisme, mis à mal par des années d'instabilité et, plus récemment, par la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine.