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Afrique du Sud : recherché par la justice, Ndodana Tshuma plaide coupable

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By Rédaction Africanews

avec AP

Afrique du Sud

Un ressortissant britannico-zimbabwéen, recherché au Royaume-Uni pour le meurtre présumé de son épouse et de ses deux filles, a plaidé coupable mardi en Afrique du Sud.

Ndodana Mkhanyisi Tshuma avait été arrêté en juillet à Johannesburg, lors d’une opération conjointe menée par Interpol et la police sud-africaine.

Les autorités britanniques le recherchent dans le cadre de l’enquête sur la mort de sa femme et de ses deux filles, tuées au Royaume-Uni en juillet. Devant un tribunal de Johannesburg, Tshuma a reconnu sa culpabilité pour possession illégale d’une arme à feu et de munitions.

Selon le parquet sud-africain, ce plaidoyer intervient dans le cadre d’un accord judiciaire. L’homme a également plaidé coupable d’une infraction liée à l’immigration, pour être entré en Afrique du Sud alors qu’il était recherché.

Les autorités sud-africaines indiquent qu’elles envisagent désormais son extradition vers le Royaume-Uni, une fois la procédure judiciaire locale terminée.

Il pourrait alors être entendu par la justice britannique dans le cadre de l’enquête sur les trois décès.

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