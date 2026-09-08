Afrique du Sud : recherché par la justice, Ndodana Tshuma plaide coupable

Afrique du Sud
Un ressortissant britannico-zimbabwéen, recherché au Royaume-Uni pour le meurtre présumé de son épouse et de ses deux filles, a plaidé coupable mardi en Afrique du Sud.
Ndodana Mkhanyisi Tshuma avait été arrêté en juillet à Johannesburg, lors d’une opération conjointe menée par Interpol et la police sud-africaine.
Les autorités britanniques le recherchent dans le cadre de l’enquête sur la mort de sa femme et de ses deux filles, tuées au Royaume-Uni en juillet. Devant un tribunal de Johannesburg, Tshuma a reconnu sa culpabilité pour possession illégale d’une arme à feu et de munitions.
Selon le parquet sud-africain, ce plaidoyer intervient dans le cadre d’un accord judiciaire. L’homme a également plaidé coupable d’une infraction liée à l’immigration, pour être entré en Afrique du Sud alors qu’il était recherché.
Les autorités sud-africaines indiquent qu’elles envisagent désormais son extradition vers le Royaume-Uni, une fois la procédure judiciaire locale terminée.
Il pourrait alors être entendu par la justice britannique dans le cadre de l’enquête sur les trois décès.
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