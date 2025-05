Somalie : Mogadiscio submergée, au moins 7 morts et les routes coupées

Au moins sept morts et de nombreuses infrastructures endommagées

La capitale somalienne Mogadiscio a été durement touchée vendredi soir par de violentes pluies qui ont provoqué des inondations soudaines, causant la mort d’au moins sept personnes et endommageant plusieurs infrastructures clés, selon les autorités locales.

Les fortes précipitations, qui ont duré plus de huit heures, ont submergé les systèmes de drainage de la ville, déjà fragilisés par une croissance urbaine rapide. Neuf maisons se sont effondrées et au moins six routes principales ont été gravement endommagées, a précisé Abdinasir Hirsi Idle, porte-parole de l’administration régionale, à l’Associated Press.

« Le bilan pourrait encore s’alourdir. Les opérations de secours sont en cours », a-t-il déclaré samedi.

Des quartiers entiers inondés

Dans plusieurs zones de la capitale, les eaux sont montées jusqu’à la taille des habitants, piégeant certains d’entre eux à leur domicile. Des résidents ont été contraints de passer la nuit sur les toits. Mohamed Hassan, habitant de Mogadiscio, témoigne :

« Nous avons passé la nuit sur les toits, transis de froid. Je n’ai même pas encore pu prendre de petit-déjeuner. »

Les inondations ont également affecté les transports publics, et l’aéroport international Aden Abdulle a brièvement suspendu ses activités, avant de les reprendre plus tard dans la journée.

La Somalie fait face depuis des années à des chocs climatiques extrêmes, entre longues périodes de sécheresse et fortes pluies provoquant des inondations destructrices.

Le ministère de l’Énergie et de l’Eau a rapporté plus de 115 mm de pluie enregistrés en huit heures dans la capitale, et alerte sur un risque accru de crues soudaines dans d’autres régions du pays.

L’Agence somalienne de gestion des catastrophes n’a pas encore communiqué de bilan officiel, mais mène actuellement une évaluation de l’étendue des dégâts.