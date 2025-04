Libye : un véhicule de la police fonce sur des supporters de football

À Tripoli après un match du club Al-Suwaihli de la ligue locale, un véhicule appartenant au ministère de l'Intérieur a renversé plusieurs supporters, provoquant des affrontements entre les supporters et la police à la sortie du Stade international de Tripoli.

Alors que les chiffres concernant les blessures causées par cet incident sont contradictoires, la presse locale rapporte qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années a été transporté à l'hôpital dans un état critique après avoir été heurté par la voiture.

Suite à l'incident, un groupe de supporters témoins de l'incident ont incendié et détruit des véhicules de la police libyenne autour du stade international de Tripoli, comme le montrent des clips vidéo sur les réseaux sociaux.

Selon des témoignages rapportés par le site "Ain Libya", une bousculade de foule s'est produite à l'extérieur de l'enceinte du stade avant qu'un véhicule de sécurité n'avance rapidement dans la zone où se trouvaient les supporters, renversant et blessant plusieurs d'entre eux.

Déclaration du club Al-Ahly

Le club Al-Ahly Tripoli a publié un communiqué officiel exprimant sa ferme condamnation et dénonciation de ce qu'il a décrit comme un « incident malheureux » qui a frappé ses supporters. Elle a tenu le Service central de soutien responsable des violations contre les supporters et a exigé une enquête immédiate et transparente de la part du ministre de l'Intérieur et du procureur général.

Le club avait précédemment confirmé dans un communiqué sur sa page Facebook que « certains supporters de l'équipe avaient été abattus et renversés par un véhicule appartenant au Service central de soutien du ministère de l'Intérieur » après le match de l'équipe contre Al-Suwaihli.

De son côté, la Fédération libyenne de football a exprimé dans un communiqué son rejet de toute violence ou transgression qui ternit l'image du football libyen et menace la sécurité des supporters et des athlètes.

Déclaration du ministère de l'intérieur

Le syndicat a déclaré dans un communiqué qu'il suivait « avec une profonde inquiétude et regret les événements malheureux survenus lors du match entre Al-Ahly Tripoli et Al-Suwaihli, dans le cadre du premier tour de la Premier League libyenne, qui ont entraîné des blessés parmi les supporters, en plus des dégâts matériels aux abords du stade ».

La Fédération a affirmé qu'elle « n'hésitera pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les matchs se déroulent dans un environnement sûr et discipliné ».

Hier, le site local "Bawabat Al-Wasat" a rapporté que le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'unité nationale avait saisi un véhicule appartenant à l'une des agences de sécurité impliquées dans l'écrasement de supporters à l'intérieur de la Cité sportive de Tripoli. Le ministère a souligné qu'il engagerait des poursuites judiciaires contre les personnes impliquées dans l'incident, qu'il a qualifié de « comportement individuel ».

Il a déclaré que les forces de sécurité n'ont été en mesure de contrôler la situation que bien plus tard, ce qui a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux concernant la faiblesse des dispositifs de sécurité.