Israël-Hamas : à Gaza, la destruction de bulldozers empêche la reconstruction

Mardi, l'armée israélienne a détruit des bulldozers et d'autres équipements lourds destinés à déblayer les décombres dans le nord de la bande de Gaza.

Les autorités municipales palestiniennes ont déclaré qu’une frappe aérienne israélienne a touché le garage de la municipalité de Jabaliya al-Nazla, détruisant neuf bulldozers. «

Cela a affecté toute la communauté du camp de réfugiés de Jabaliya, parce qu'il n'y a plus de bulldozers, ni d'équipements ou de machines pour nettoyer les rues ou enlever les ordures. », a déploré Jamal Al-Bis, habitant de Jabaliya.

« Le fait que l'occupation israélienne prenne pour cible les équipements municipaux est un gros problème pour nous, dans la bande de Gaza, car ces équipements lourds permettent d'enlever les décombres et d'ouvrir les routes. Il permettrait au moins d'accélérer le processus de secours en cas de bombardements ou de raids de l'occupation israélienne. Ce matériel, ici dans la bande de Gaza et dans cette municipalité, était utilisé par la défense civile et le ministère des travaux publics », a expliqué Basil Abu Hassan, habitant de Jabaliya.

Les bulldozers avaient été fournis par le comité égypto-qatari qui surveillait le cessez-le-feu d'une semaine au début de l'année, l’équipement était entré dans la bande de gaza pendant le cessez-le-feu en février.

Des camions utilisés pour pomper les eaux usées, un réservoir d'eau mobile fournis par le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi qu'un générateur mobile fourni par l'UNICEF utilisé par la municipalité pour faire fonctionner les puits d'eau ont également été détruits.

L'offensive israélienne de 18 mois contre le Hamas a détruit de vastes zones de Gaza, faisant craindre qu'une grande partie ne puisse jamais être reconstruite.

Le territoire manquait déjà d'équipements lourds, qui sont également nécessaires pour sauver les gens des décombres après les frappes israéliennes et pour dégager les routes vitales.

Israël a mis fin à la trêve le mois dernier, renouvelant ses bombardements et ses opérations terrestres et isolant les deux millions de Palestiniens du territoire de toute importation, y compris de nourriture, de carburant et de fournitures médicales.