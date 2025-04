USA : l'envoyé sud-africain déjà critiqué pour des propos passés sur Trump

Le nouvel envoyé spécial de l'Afrique du Sud aux États-Unis fait déjà l'objet d'un examen minutieux pour avoir qualifié le président américain Donald Trump de "droitier" raciste, homophobe et narcissique lors d'un discours en 2020.

Mcebisi Jonas, ancien vice-ministre des Finances, a été nommé lundi par le président Cyril Ramaphosa comme son représentant à Washington, chargé de reconstruire la relation détériorée de l'Afrique du Sud avec les États-Unis sous Trump.

L'administration Trump a expulsé l'ambassadeur sud-africain le mois dernier. M. Trump a pointé du doigt l'Afrique du Sud, en publiant en février un décret suspendant tout financement américain à ce pays en raison de ce qu'il a qualifié de politiques anti-blancs et anti-américaines.

L'ambassadeur d'Afrique du Sud a été expulsé des États-Unis pour avoir déclaré, lors d'un webinaire, que la politique de Trump et le mouvement "Make America Great Again" étaient en partie le résultat d'un "instinct suprémaciste".

L'administration Trump a qualifié l'ambassadeur, Ebrahim Rasool, de "politicien raciste" qui détestait Trump. L'Afrique du Sud n'a pas nommé de nouvel ambassadeur.

Le discours du nouvel envoyé sud-africain critiquant Trump et son premier mandat a été prononcé le 8 novembre 2020, cinq jours après l'élection où Joe Biden avait battu Trump. Ses commentaires avaient été diffusés dans les médias.

"En ce moment même, les États-Unis vivent un moment décisif, Biden étant le vainqueur certain de la course présidentielle contre le raciste et homophobe Donald Trump", a déclaré M. Jonas. "Comment nous en sommes arrivés à une situation où un droitier narcissique a pris la tête de la plus grande puissance économique et militaire du monde est une chose à laquelle nous devons réfléchir. Toutes les démocraties doivent y réfléchir".

M. Jonas parlait à la conférence annuelle Ahmed Kathrada en Afrique du Sud, au cours de laquelle des personnalités sont invitées à prononcer un discours pour la fondation de M. Kathrada, l'un des militants anti-apartheid jugés par le gouvernement de la minorité blanche dans les années 1960 et emprisonnés aux côtés de Nelson Mandela.

Le discours de Jonas s'était largement concentré sur les inégalités, l'impact de la pandémie de Covid-19 et la promotion des idées de mondialisation et de commerce international. "Espérons que la défaite de Trump portera un coup au lobby de la démondialisation", a-t-il déclaré.

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de sa part ou de la part du gouvernement sur ces remarques. Après sa nomination, M. Jonas a déclaré qu'il ferait de son mieux pour "promouvoir une relation de travail saine" entre les pays, mais qu'il était conscient des "difficultés à venir compte tenu des récents développements mondiaux."

L'Afrique du Sud a été une cible privilégiée des critiques de M. Trump. Il a faussement accusé le gouvernement sud-africain d'autoriser des attaques violentes contre les fermiers de la minorité blanche et de s'emparer de leurs terres, affirmations qui ont été rejetées par les partis politiques de tous bords et les experts en Afrique du Sud.

Une nouvelle loi sur l'expropriation foncière permet au gouvernement d'exproprier certaines terres sans indemnisation, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure d'intérêt public. Aucune terre n'a été expropriée en vertu de cette loi. Mais son adoption a conduit des groupes représentant une partie de la minorité blanche d'Afrique du Sud à faire pression sur l'administration Trump pour obtenir de l'aide, affirmant que leurs terres risquaient d'être visées.

M. Trump a également annoncé un programme offrant aux agriculteurs sud-africains blancs le statut de réfugié aux États-Unis.