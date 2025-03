Expulsé des USA, l'ambassadeur Ebrahim Rasool rentre en Afrique du Sud

L'ambassadeur sud-africain déclaré persona non grata par l'administration Trump a reçu un accueil de héros à son retour au pays dimanche.

Des centaines de partisans se sont rassemblés à l'aéroport international du Cap et ont entonné des chants à sa gloire.

"Nous aurions aimé revenir avec un accueil comme celui-ci si nous avions pu vous dire que nous avions repoussé les mensonges d'un génocide blanc en Afrique du Sud, mais nous n'y sommes pas parvenus en Amérique. Nous aurions préféré venir ici pour dire que nous avons gagné pour vous l'AGOA (African Growth and Opportunity Act), mais nous n'avons pas pu le gagner en retirant notre plainte contre Israël auprès de la Cour internationale de justice, parce qu'au moment où nous nous trouvons ici, les bombardements se poursuivent et les tirs continuent", a déploré Ebrahim Rasool, ambassadeur sud-africain expulsé des États-Unis.

Malgré son expulsion des États-Unis, Mr Rasool a déclaré qu'il était important pour l'Afrique du Sud de réparer ses relations avec le pays, après que le président Donald Trump a puni l'Afrique du Sud et l'a accusé d'adopter une position anti-américaine avant même la décision d'expulser l’ambassadeur.

"Nous ne venons pas ici pour dire que nous sommes anti-américains ou que nous n'avons pas besoin de l'Amérique ou que nous n'avons pas de liens avec l'Amérique. Nous venons ici même après avoir été déclarés persona non grata. Nous venons toujours ici pour dire que nous devons reconstruire et réinitialiser nos relations avec l'Amérique parce que nos relations avec l'Amérique depuis 50 ans n'ont pas toujours été avec la Maison Blanche, elles ont parfois été avec le Congrès et elles ont toujours été avec le peuple des États-Unis d'Amérique", a ajouté Mr Rasool.

Le président américain a publié un décret le mois dernier coupant tout financement à l'Afrique du Sud, alléguant que son gouvernement soutenait le groupe palestinien Hamas et l'Iran, et menait des politiques anti-blancs à l'intérieur du pays.