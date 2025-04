Tunisie : des abris de fortune de migrants africains démantelés

Les autorités tunisiennes ont démantelé cette semaine des dizaines de camps de fortune abritant des migrants africains, dans le cadre d'une vaste opération visant à nettoyer les zones situées le long de la côte méditerranéenne du pays et à apaiser les tensions avec les résidents.

Les camps de fortune, situés sur des terrains privés, ont longtemps été le théâtre de violentes altercations entre les migrants et les Tunisiens d'El Amra et de Jebeniana, deux villes situées au nord de Sfax, la deuxième plus grande ville de Tunisie.

Le général de brigade Hossam Eddine Jababli, porte-parole de la garde nationale tunisienne, a déclaré mercredi à l'Associated Press que les opérations de ratissage visaient à garantir "la santé et la sécurité". Il a précisé qu'environ 200 migrants arrêtés étaient originaires de pays subsahariens.

Les autorités ont également affirmé avoir saisi des caches d'armes blanches lors des raids, et les responsables ont depuis indiqué que les déportations pourraient bientôt commencer pour les personnes soupçonnées de planifier des actes de violence.

Elles ont précédemment laissé entendre que plus de 20 000 personnes étaient réfugiées dans les camps, qui se trouvent près d'une partie du littoral située à moins de 161 kilomètres des îles italiennes qui forment les frontières les plus éloignées de l'Union européenne.

Les forces de sécurité tunisiennes ont redoublé d'efforts pour empêcher les migrants de rejoindre la mer ou de la traverser, un périple qui peut être mortel. À la fin du mois de février, 432 migrants étaient arrivés en Italie après avoir embarqué sur les côtes tunisiennes, selon l'agence des Nations unies pour les réfugiés.

L'étendue des camps a longtemps alarmé les communautés locales et les législateurs. Tarek Mahdi, un parlementaire de la région, a déclaré à la radio locale qu'il y avait 17 camps à El Amra, où les habitants ont organisé des manifestations.

Depuis le démantèlement des camps, les autorités ont déclaré avoir relogé les migrants sur des terrains appartenant à l'État à Bir Mellouli, au sud-ouest de Sfax.

M. Jababli a confirmé que le gouvernement tunisien collaborait avec les organisations internationales de migration pour faciliter le rapatriement volontaire de ceux qui souhaitent rentrer dans leur pays d'origine.

Les craintes d'expulsions forcées et de transport en bus vers les zones frontalières désertiques de la Tunisie, qui sont depuis longtemps répandues parmi les communautés de migrants, ont refait surface alors que les autorités s'apprêtaient à démanteler les camps.

La semaine dernière, plusieurs vidéos et messages sont devenus viraux dans les groupes de médias sociaux où les migrants cherchent régulièrement des informations, incitant les gens à ne pas faire confiance aux autorités tunisiennes ou à l'Organisation internationale pour les migrations. Ces messages laissaient entendre, sans preuve, qu'elles pourraient avoir l'intention de tromper les migrants et de les faire monter dans des bus sous de prétextes pour les expulser vers l'Algérie ou la Libye.

Répondant aux inquiétudes suscitées par le démantèlement des camps, le président tunisien Kais Saied a déclaré aux journalistes à Monastir dimanche que l'opération avait été menée pacifiquement et sans violence ni coercition. Il a expliqué que ces actions étaient guidées par des principes moraux et humanitaires et que le démantèlement des camps empêchait les migrants de s'installer sur des propriétés privées.