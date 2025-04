Tchad : le HCR appelle à plus de soutien pour les réfugiés soudanais

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, s’est rendu au Tchad pour rencontrer des personnes déplacées par le conflit au Soudan voisin.

Filippo Grandi s’est exprimé sur la nécessité de soutenir l’aide humanitaire apportée aux déplacés à l’intérieur du Soudan mais également au-delà des frontières du pays.

« L'opération humanitaire doit se poursuivre. Elle doit se poursuivre à l'intérieur du Soudan pour les personnes déplacées, pour celles qui sont affectées par la guerre. Elle doit se poursuivre de l'autre côté de la frontière et continuer à soutenir les réfugiés dans des endroits comme Adré, au Tchad, où je me trouve actuellement, et dans d'autres pays qui accueillent des réfugiés. », a-t-il déclaré.

Filippo Grandi a déploré que la diminution de l’aide au fil des mois,n alors que les besoins des réfugiés augmentent.

La guerre au Soudan a éclaté en avril 2023 entre l'armée et son rival paramilitaire, le RSF, avec des batailles à Khartoum et dans tout le pays.

L'armée soudanaise contrôle el-Fasher, la capitale du Darfour Nord, malgré les frappes quasi-quotidiennes de la RSF.

La guerre a également chassé plus de 14 millions de personnes de leurs foyers et plongé certaines régions du pays dans la famine.