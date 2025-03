Somalie : enlevée en 2018, une infirmière allemande appelle au secours

Une infirmière allemande enlevée alors qu'elle travaillait en Somalie il y a sept ans a demandé au gouvernement allemand d'assurer sa libération, alors que la sécurité dans le pays reste précaire après une tentative d'assassinat du président par des militants d'Al-Qaida et d'Al-Shabab.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Sonja Nientiet, visiblement bouleversée, explique que son état de santé s'est détérioré et que ce qui lui permet de tenir le coup, c'est l'espoir de revoir ses proches.

Le 3 mai 2018, Sonja Nientiet a été emmenée par une porte dérobée hors du complexe du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Les autorités somaliennes ont ensuite déclaré qu'il s'agissait d'un coup monté de l'intérieur par un ancien employé mécontent.

Christian Cardon, porte-parole du CICR, a déclaré que la vidéo permettait "d'espérer sa libération".

"Le CICR continuera à travailler sans relâche, avec toute son influence, pour ce résultat", a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que le CICR était “profondément préoccupé” par la santé de Nientiet et que la priorité était de la libérer rapidement et saine et sauve.

"Afin de ne pas compromettre ces efforts, nous ne pouvons pas fournir d'autres informations sur l'enlèvement, ni faire de commentaires sur les circonstances qui l'ont entouré", a déclaré M. Cardon.

Sonja Nientiet, qui s'exprime calmement en anglais avec un accent allemand dans la vidéo, a visiblement vieilli par rapport aux photos de sa jeunesse. Elle essuie ses larmes en parlant de son sauvetage comme d'une question de vie ou de mort.

Peu de choses ont été rapportées sur elle depuis son enlèvement et ce n'est que la deuxième vidéo dans laquelle on la voit, après une première en 2018. Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement ne commentait pas les cas d'otages impliquant des citoyens allemands à l'étranger, par principe.

La situation sécuritaire en Somalie reste fluide avec les récentes attaques d'Al-Shabab, la dernière en date étant celle qui a visé un convoi présidentiel la semaine dernière. Le gouvernement somalien a intensifié sa campagne militaire contre Al-Shabab au cours des derniers mois, les troupes ayant gagné des territoires dans le Moyen-Shabelle et d'autres régions.