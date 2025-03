RDC : le M23 et la coalition de la SADC signent un cessez-le-feu

Alors que le conflit entre les insurgés et le gouvernement congolais se poursuit, les rebelles du M23 qui contrôlent des zones clés de l'est du Congo, ont accepté un cessez-le-feu vendredi avec les forces de maintien de la paix de la coalition africaine qui ont annoncé leur retrait.

Les rebelles et les troupes de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont déclaré dans un communiqué de presse commun qu'ils travailleraient ensemble pour reconstruire l'aéroport de Goma, centre de l'est du pays, qui a été endommagé lorsque les rebelles ont pris le pouvoir, afin que les troupes de la SADC puissent quitter le pays de manière ordonnée.

La force de plusieurs milliers de soldats de maintien de la paix d'Afrique du Sud, du Malawi et de Tanzanie avait été envoyée dans l'est du Congo par la SADC en 2023 pour aider le gouvernement congolais à pacifier une région riche en minerais et en proie à diverses insurrections.

Les troupes n'ont pas réussi à stopper les assauts foudroyants lancés en janvier par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, qui se sont emparés de plusieurs villes clés et ont fait plusieurs morts parmi les soldats de la paix, ce qui a érodé le soutien à la mission dans les pays donateurs.

Les dirigeants de la SADC ont annoncé leur retrait au début du mois. Les rebelles et les troupes de la SADC n'ont pas fixé de calendrier de retrait dans le cadre de leur accord.

Les troupes de la SADC "partiront par l'aéroport de Goma, mais celui-ci doit être réparé avant qu'elles puissent partir", a déclaré le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, dans une interview accordée à l'Associated Press, qualifiant cette journée d'"historique".

M. Kanyuka a déclaré que l'accord conclu avec la mission de la SADC témoignait d'une prise de conscience du fait que le conflit devait être résolu par des moyens politiques et non par des combats. "Nous remercions la SADC d'avoir compris qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Ils sont venus aujourd'hui et nous avons parlé de dialogue", a déclaré M. Kanyuka, ajoutant que leur retrait était "l'une des conditions préalables" au dialogue. M. Kanyuka a accusé les troupes congolaises de violer les négociations en cours sur le cessez-le-feu et a déclaré que le M23 avait demandé à la SADC de "parler à Kinshasa pour qu'ils arrêtent et adhèrent à ce cessez-le-feu, que nous avons respecté jusqu'à présent".

La mission de la SADC faisait partie d'une myriade de forces opérant dans cette région riche en minerais et en proie à des décennies de violence armée. Il s'agit de soldats du gouvernement congolais, de mercenaires étrangers, d'une force de maintien de la paix des Nations unies et de plus d'une centaine de groupes qui se battent pour le pouvoir, la terre et les précieuses ressources minérales. D'autres tentent de défendre leurs communautés. Certains groupes armés ont été accusés de massacres visant des groupes ethniques Les rebelles du M23 sont soutenus par environ 4 000 soldats du Rwanda voisin, selon les experts de l'ONU, et ont parfois promis de marcher jusqu'à la capitale du Congo, Kinshasa, à plus de 1 000 km de là.

Le Rwanda a rejeté les accusations, y compris celles du gouvernement congolais et des experts de l'ONU, selon lesquelles il soutient le M23 dans l'est du Congo, une région qui connaît actuellement l'une des plus graves crises humanitaires au monde avec plus de 7 millions de personnes déplacées.

Le retrait des troupes de la SADC intervient après que le M23 a pris le contrôle de la principale ville de l'est du Congo, Goma, et s'est emparé de la deuxième ville, Bukavu, lors d'offensives menées au cours des deux derniers mois.

Quatorze soldats sud-africains et au moins trois soldats du Malawi ont été tués en janvier dans les combats. Les Nations Unies ont ensuite évacué un groupe de soldats sud-africains gravement blessés.