Un couple moscovite installe des caméras pour observer et étudier les écureuils

Un couple basé à Moscou révolutionne le suivi de la faune en utilisant l'intelligence artificielle pour compter et observer les écureuils dans les parcs de la ville. Viktor Bokrenev et Olga Gorlova ont installé des mangeoires équipées de caméras, permettant aux visiteurs d'observer les animaux en temps réel. Leur logiciel d'IA suit non seulement l'activité des écureuils, mais identifie également chaque écureuil, fournissant des informations précieuses sur les habitudes alimentaires Les visiteurs peuvent même utiliser leurs smartphones pour observer les animaux se nourrir en temps réel. Avec sept mangeoires installées dans divers parcs, ils comptent sur l’IA pour identifier chaque écureuil. Vous pouvez visiter le site smotrikormi.ru de Viktor Bokrenev et Olga Gorlova et regarder les petits rongeurs en action 24/7 !