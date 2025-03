Première apparition publique des jumeaux pandas de Hong Kong à Ocean Park

Les visiteurs affluent à l’Ocean Park de Hong Kong pour admirer Ying Ying, la célèbre panda géante, réunie avec ses deux adorables jumeaux de sept mois. Surnommés « Petit Frère » et « Grande Sœur », les oursons sont désormais sous le feu des projecteurs. Un concours est d’ailleurs lancé pour leur attribuer des noms officiels. Ils sont apparus pour la première fois, ce vendredi 21 mars, aux côtés de leur mère dans un enclos vitré. Le public pourra les observer dès demain, samedi 22 mars. Très joueur, le petit mâle a captivé l’assistance en se roulant joyeusement sous les yeux attendris de sa mère. Ocean Park a déjà mis en place un compte Instagram dédié aux pandas, où les jumeaux rencontrent un immense succès. Ces deux oursons sont les premiers pandas géants nés localement et Ying Ying détient désormais le titre de la plus vieille maman panda primipare en captivité. Ying Ying et Le Le, les parents des jumeaux, avaient été offerts en 2007 par Pékin à Hong Kong, perpétuant ainsi une tradition diplomatique chinoise. Le premier couple, An An et Jia Jia, avait été envoyé en 1999, peu après la rétrocession du territoire. Le panda géant est considéré comme le symbole non officiel de la Chine, et les prêts de pandas aux zoos étrangers sont depuis longtemps un outil de la diplomatie douce de Pékin.