Afrique du Sud : une clinique ferme suite au gel de l'USAID

Engage Men's Health est un projet sud-africain qui vient en aide aux personnes atteintes du VIH au sein de la communauté LGBTQI+.

"Nous avons reçu un avis d'arrêt en janvier. Nous sommes un partenaire basé sur la performance, donc nous n'avons pas d'argent pour poursuivre notre programme", se désole Joseph Adams, chef de projet chez Engage Men's Health.

L'organisation, financée par l'USAID et Pepfar, principale initiative mondiale de lutte contre le VIH, offrait un traitement complet à la communauté LGBTQI+. Cette fermeture subite suscite des inquiétudes au sein de la communauté et des personnes atteintes qui n'ont plus accès aux services et aux traitements dont ils ont besoin.

L'organisme s'est engagé à vendre ses biens aux enchères afin de pouvoir payer les salaires de ses 70 employés qui se retrouvent sans emploi.

Le gel de l'aide étrangère américaine par l'administration Trump a également conduit de nombreuses organisations des Nations unies à réduire leur personnel, leurs budgets et leurs services dans des endroits aussi divers que l'Afghanistan, le Soudan, l'Ukraine et bien au-delà.