La pollution de l'air responsable de près de 7 millions de morts

La pollution de l'air est l'une des plus grandes menaces mondiales pour la santé publique et l'environnement.

Selon un rapport de IQAir, seulement 17 % des villes dans le monde respectent les normes de qualité de l'air recommandées. Les pays les plus touchés sont le Tchad, le Congo, le Bangladesh, le Pakistan et l’Inde, avec des villes comme Byrnihat qui enregistrent certains des niveaux les plus élevés de pollution atmosphérique. En Afrique, la situation est alarmante, où une station de surveillance doit couvrir 3,7 millions d’habitants, rendant difficile une évaluation précise de l’ampleur du problème.

Les experts estiment que la pollution réelle est bien plus élevée que les données disponibles. Frank Hammes, PDG de IQAir Global, souligne que la combinaison de sable soufflé par le vent et la combustion de combustibles sales joue un rôle majeur, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie. Pourtant, des efforts sont faits pour remédier à cette situation : plus de 8 900 nouveaux sites de surveillance ont été ajoutés cette année, et des réglementations plus strictes dans des villes comme Pékin, Séoul et Rybnik, en Pologne, ont permis des améliorations notables.

Cependant, la crise de la pollution atmosphérique est loin d’être résolue. En effet, elle est responsable de près de 7 millions de morts chaque année. L’Organisation mondiale de la santé estime que 99 % de la population mondiale vit dans des zones où la qualité de l'air ne respecte pas les recommandations de l'OMS. Respirer de l’air pollué peut provoquer des maladies graves, telles que des troubles respiratoires, des cancers, ou encore la maladie d'Alzheimer.

Face à ce défi, l'Alliance mondiale pour le climat et la santé rappelle que la lutte contre la pollution de l'air est indissociable de la lutte contre le réchauffement climatique. Réduire les émissions de gaz à effet de serre pourrait à la fois ralentir le changement climatique et améliorer la qualité de l'air, protégeant ainsi des millions de vies.