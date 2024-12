RDC : la "maladie mystérieuse" pourrait être du paludisme

Le mystérieux syndrome grippal qui a tué des dizaines de personnes dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC) ces dernières semaines pourrait être dû au paludisme, d'après les résultats d'échantillons de laboratoire prélevés sur des personnes infectées, ont indiqué les autorités mercredi.

"Sur les 12 échantillons prélevés, neuf étaient positifs pour le paludisme, mais ces échantillons n'étaient pas de très bonne qualité. Nous poursuivons donc nos recherches pour déterminer s'il s'agit d'une épidémie", a déclaré à l'Associated Press le docteur Jean-Jacques Muyembe, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa.

"Mais il est très probable qu'il s'agisse du paludisme, car la plupart des victimes sont des enfants", a-t-il ajouté.

Mardi, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a également déclaré que la plupart des échantillons étaient positifs pour le paludisme, mais qu'il était possible que plus d'une maladie soit en cause. Il a précisé que d'autres échantillons seraient prélevés et testés.

Au cours des dernières semaines, 416 cas de la mystérieuse maladie ont été signalés et 31 personnes en sont mortes dans les hôpitaux, a indiqué le directeur général de l'OMS. Le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, a déclaré la semaine dernière qu'il y avait eu 44 autres décès dans la communauté.

Selon l'OMS, la plupart des cas et des décès concernent des enfants de moins de 14 ans dans la zone de santé reculée de Panzi, dans la province occidentale du Kwango, en RDC.

Ezekiel Kasongo, un habitant de Panzi, a déclaré que son fils de 9 ans venait de sortir de l'hôpital après être tombé malade il y a deux semaines. "Il avait une forte fièvre, des maux de tête et était très faible", a déclaré M. Kasongo à l'AP. "Nous étions très inquiets en raison du nombre de décès, en particulier parmi les enfants, mais Dieu soit loué, il est sorti d'affaire."

Les symptômes comprennent la fièvre, les maux de tête, la toux et l'anémie. Des experts de l'équipe nationale d'intervention rapide et de l'OMS se sont rendus à Panzi la semaine dernière pour prélever des échantillons et enquêter.

La zone de santé de Panzi, située à environ 700 km de la capitale, Kinshasa, est difficile d'accès. Les experts ont mis deux jours à arriver, selon le ministre congolais de la Santé.

En raison du manque de capacité d'analyse locale, les échantillons ont dû être transportés à Kikwit, à plus de 500 km, a déclaré la semaine dernière le directeur de l'Institut national de santé publique, Dieudonné Mwamba.

Panzi a été frappé par une épidémie de fièvre typhoïde il y a deux ans, et il y a actuellement une résurgence de la grippe saisonnière dans tout le pays, a ajouté Mwamba.

La région présente également des niveaux élevés de malnutrition et une faible couverture vaccinale, ce qui rend les enfants vulnérables à toute une série de maladies, dont le paludisme, a déclaré mardi le directeur de l'OMS.