Mali : plusieurs orpailleuses englouties dans l'éboulement d'une mine

Un glissement de terrain a englouti un groupe d'orpailleuses au Mali, tuant plusieurs d'entre elles, a déclaré jeudi le bureau du gouverneur de la région de Koulikoro, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Dans un communiqué diffusé à la télévision nationale malienne, le gouverneur de Koulikoro, le colonel Lamine Kapory Sanogo, a déclaré que "les femmes (orpailleuses) étaient nombreuses dans une excavation à la recherche d'or, et l'excavation était entourée d'une digue qui a cédé et l'eau est entrée avec la boue et a englouti les femmes".

Le bureau du gouverneur a déclaré que le glissement de terrain dans la mine d'or artisanale du sud du Mali s'est produit mercredi. Il a indiqué que plusieurs mineurs avaient été tués, mais n'a pas précisé le nombre de victimes.

Ce n'est pas la première fois que de tels accidents se produisent dans une mine d'or au Mali, qui est connu comme l'un des trois pays producteurs d'or en Afrique. En janvier de l'année dernière, une mine d'or non réglementée s'est effondrée au Mali, tuant plus de 70 personnes près de la capitale Bamako.

Ces dernières années, on s'est inquiété du fait que les profits tirés de l'exploitation minière non réglementée dans le nord du Mali pourraient profiter aux extrémistes actifs dans cette partie du pays.

La région où s'est produit ce dernier effondrement se situe toutefois bien plus au sud et plus près de Bamako.

"L'or est de loin l'exportation la plus importante du Mali, représentant plus de 80 % des exportations totales en 2021", selon l'Administration du commerce international du ministère américain du commerce. Plus de 2 millions de personnes, soit plus de 10% de la population malienne, dépendent du secteur minier pour leurs revenus.

On estime que l'exploitation artisanale de l'or produit environ 30 tonnes d'or par an et représente 6 % de la production annuelle d'or du Mali.