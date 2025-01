USA : nouvel incendie au nord de Los Angeles

Un nouvel incendie s’est déclenché au nord de Los Angeles. Les pompiers sont intervenus pour maîtriser un gigantesque feu de forêt qui s'est propagé rapidement entraînant l'évacuation de plus de 31 000 personnes.

L'incendie s'est déclaré mercredi en fin de matinée et, a carbonisé en moins d'une journée, près de 41 kilomètres carrés d'arbres et de broussailles près du lac Castaic, une zone de loisirs populaire située à une soixantaine de kilomètres des incendies dévastateurs d'Eaton et de Palisades.

Plus de 4 600 pompiers sont engagés sur place, assistés d’avions et d’hélicoptères larguant sans relâche de l’eau et du produit ignifuge sur la zone.

Bien que la région ait été placée sous alerte rouge pour risque d'incendie grave, les vents n'étaient pas aussi rapides qu'au moment où ces incendies se sont déclarés, ce qui a permis aux avions de lutte contre les incendies de déverser des dizaines de milliers de gallons de retardateur de flammes sur le dernier brasier.

Le sud de la Californie, qui subit depuis des mois des épisodes de sécheresse, est un terrain propice aux incendies, même en plein hiver. Ce nouvel incendie devrait continuer sa progression, selon les spécialistes, en particulier, s’il atteint le comté de Ventura, où la végétation asséchée est très dense.