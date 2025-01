Afrique du Sud : nouvelle opération de sauvetage pour les mineurs coincés

Le 13 janvier 2025, une nouvelle opération de sauvetage a débuté à Stilfontein, au sud-ouest de Johannesburg, pour libérer les mineurs illégaux piégés sous terre depuis plusieurs mois.

Ces travailleurs, surnommés "zama zama", exploitent illégalement une mine d'or abandonnée dans des conditions extrêmement dangereuses.

L’opération a été lancée après un ordre judiciaire contraignant le gouvernement à intervenir pour extraire les mineurs restants et récupérer les corps des victimes. Depuis le début des opérations en novembre 2024, plus de 1 500 mineurs ont été remontés et arrêtés. Toutefois, plusieurs centaines d’autres demeurent toujours à plus de deux kilomètres sous terre.

Depuis le week-end dernier, des équipements de secours tels que des grues et une cage de remontée ont été déployés pour permettre l’évacuation des survivants et la récupération des corps. Les premiers essais ont permis de sortir plusieurs mineurs vivants et les corps de neuf autres victimes. Les autorités ont indiqué que l’opération pourrait durer deux semaines.

La situation des mineurs illégaux à Stilfontein reste dramatique, avec des syndicats dénonçant un bilan très lourd. Au moins 100 mineurs seraient morts, principalement de faim et de déshydratation, selon les estimations. Les conditions de vie souterraines sont insoutenables, et les corps retrouvés témoignent de la gravité de la situation.

L’exploitation minière illégale est un problème récurrent en Afrique du Sud, notamment dans les anciennes mines d’or où des groupes de travailleurs informels pénètrent dans des galeries abandonnées. Les autorités ont mis en place des mesures pour tenter de freiner cette activité, mais elle demeure un fléau difficile à éradiquer.