Soudan : l'armée nationale reprend le contrôle d'une ville stratégique

L'armée soudanaise et ses alliés ont repris une ville stratégique aux Forces de soutien rapide (FSR) rebelles. La reprise de la ville de Wad Medani, capitale de la province de Gezira, porte un coup majeur au groupe paramilitaire, plus d’un an après qu’elle ne soit tombée aux mains des FSR.

Le conflit au Soudan a débuté en avril 2023, lorsque des tensions larvées entre les chefs de l'armée et les forces de sécurité soudanaises ont débouché sur des combats ouverts dans la capitale, Khartoum, et dans d'autres villes du pays.

Wad Medani avait été un refuge pour les familles déplacées au cours des premiers mois de la guerre.

Le conflit a tué plus de 28 000 personnes, forcé des millions de personnes à fuir leurs maisons et laissé certaines familles manger de l'herbe dans une tentative désespérée de survie, alors que la famine sévissait dans certaines parties du pays.

Selon les Nations unies et les groupes de défense des droits, il a été marqué par des atrocités flagrantes, notamment des meurtres et des viols motivés par des considérations ethniques.

La Cour pénale internationale a déclaré qu'elle enquêtait sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.