Le chanteur américain Sam Moore est décédé vendredi à l'âge de 89 ans.

Il s'agit du binôme de Dave dans le duo emblématique de Soul and R&B, Sam & Dave des années 60 à 80.

Sam Moore a succombé à une complication survenue alors qu'il se remettait d'une opération chirurgicale à Coral Gables, en Floride au Etats-Unis.

L'information a été donnée par le promoteur Jeremy Westby qui n'a pas donné plus de détails sur la disparution de l'illustre chanteur dont le groupe a signé plusieurs tubes comme "Hold On, I'm Coming" ou "I Thank You".

Moore, qui a influencé des musiciens tels que Michael Jackson, Al Green et Bruce Springsteen, a été intronisé avec Dave Prater au Rock and Roll Hall of Fame en 1992.

Chez Stax Records, basé à Memphis (Tennessee), Moore et Prater étaient les seconds d'Otis Redding.