Les présidents Trump et Biden honorent la mémoire de Jimmy Carter

Mercredi, Le président élu Donald Trump, accompagné de son épouse, Melania, a rendu hommage à l'ancien président Jimmy Carter, dont les restes reposaient dans la rotonde du Capitole avant les funérailles. C'était la première fois que Donald Trump revenait au Capitole américain depuis qu'il a quitté ses fonctions il y a quatre ans. Jeudi, le président Joe Biden a honoré la mémoire du 39e président Jimmy Carter, lors des funérailles nationales à Washington. Joe Biden a été le premier sénateur en exercice à soutenir la campagne de Carter en 1976. "L'amitié de Jimmy Carter m'a appris et enseigné, à travers sa vie, que la force de caractère est plus que le titre ou le pouvoir que nous détenons", a déclaré Biden. "Il me manque", a-t-il ajouté.