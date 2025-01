Classement des pays africains où la police est très corrompue

Dans son rapport sur le professionnalisme des forces de police en Afrique, Afrobarometer a mis en lumière les pays où la corruption policière est particulièrement répandue. Ce constat repose sur une enquête approfondie réalisée auprès des populations locales.

L’enquête a permis d’établir un classement des dix pays africains où la corruption au sein des forces de police est la plus préoccupante. En Afrique, la corruption constitue un obstacle majeur au bon fonctionnement des services publics, et la police, par sa proximité avec les citoyens, est souvent en première ligne de ce fléau. Le classement repose sur les scores obtenus par chaque pays, les scores les plus bas indiquant une corruption élevée.

Le Libéria se classe en tête de cette liste avec un score alarmant de 26 %. Il est suivi par l’Ouganda à 33 %, le Congo-Brazzaville à 34 %, le Nigéria à 35 %, et la Sierra Leone à 39 %.

Le classement détaillé :

| Rang | Pays | Score |

| 1 | Libéria | 26 % |

| 2 | Ouganda | 33 % |

| 3 | Congo-Brazzaville | 34 % |

| 4 | Nigéria | 35 % |

| 5 | Sierra Leone | 39 % |

| 6 | Guinée | 41 % |

| 7 | Cameroun | 42 % |

| 8 | Burkina Faso | 45 % |

| 9 | Kenya | 46 % |

| 10 | Mozambique | 52 % |

En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, avec un score de 58 %, elle se situe dans une zone intermédiaire. Bien qu'elle ne fasse pas partie des pays les plus corrompus, elle n'atteint pas non plus les standards d’exemplarité.

À l’opposé, certains pays ont réussi à établir un environnement policier moins corrompu, se classant dans la zone verte, qui regroupe les pays où la police est moins sujette à la corruption.

Les pays suivants figurent dans cette catégorie :

- Cap-Vert (98 %)

- Seychelles (97 %)

- Île Maurice (93 %)

- Botswana (91 %)

- Lesotho (83 %)

- Namibie (82 %)

- Sao Tomé et Principe (82 %)

- Gambie (79 %)

- Afrique du Sud (79 %)

- Bénin (76 %)

Les résultats de l’enquête montrent que les citoyens des pays les plus touchés rapportent que la corruption se manifeste souvent lorsque des services policiers sont nécessaires. Ce qui devrait normalement être un service gratuit est fréquemment conditionné à des paiements illicites. On constate également des pratiques corrompues lors des contrôles routiers, où les policiers sont en contact direct avec le public.

Pour lutter contre cette corruption, chaque pays déploie des efforts. Par exemple, au Bénin, des réformes ont été mises en place pour responsabiliser la police et améliorer sa crédibilité. Plusieurs barrages de contrôle ont été supprimés pour réduire les abus policiers. Ces initiatives ont permis au pays d’éviter de rejoindre le groupe des pays à forte corruption policière.

Au Botswana, les autorités prennent des mesures strictes pour maintenir l’intégrité de la police. Dans ce pays d'Afrique australe, des sanctions sévères sont imposées à ceux qui tentent de corrompre la police, ainsi qu'aux agents qui se laissent corrompre, renforçant ainsi la confiance du public envers les forces de l'ordre.