Ligue des Champions africaine : duel décisif entre le MC Alger et le TP Mazembe

A Alger, Le Stade du 5 Juillet 1962 vibrera ce vendredi soir au rythme d’un choc crucial pour la qualification aux quarts de finale de la Ligue des Champions africaine.

Le MC Alger, actuel deuxième du groupe A avec cinq points, affronte le Tout Puissant Mazembe dans un match à enjeu élevé.

Pour les hommes de Khaled Ben Yahia, entraîneur du Mouloudia Club d’Alger, l’objectif est clair : décrocher les trois points indispensables pour consolider leur position et assurer leur qualification. « Nous savons que la concurrence sera rude. Nous avons besoin des trois points pour asseoir notre position dans le championnat. Nos joueurs sont dans de bonnes conditions, et dans ces circonstances, nous devons gagner plus de points », a déclaré Ben Yahia en conférence de presse.

Une ambiance électrique en perspective

Avec plus de 40 000 billets déjà vendus, le stade promet d’être le théâtre d’une ambiance survoltée. Les supporters du MC Alger espèrent voir leur équipe, portée par les retours de joueurs clés comme Andy Delort, Zakaria Naïdji et Draoui, surpasser leur adversaire.

En face, le TP Mazembe, pourtant habitué aux sommets africains, traverse une période difficile. Avec seulement deux points en trois rencontres, le club congolais joue sa dernière carte dans cette phase de groupes. Leur entraîneur, Lamine N'Diaye, garde toutefois espoir : « Ce sera un match difficile, mais en football, rien n’est écrit à l’avance. Nous ne venons pas ici pour nous promener, mais pour faire un bon match », a-t-il affirmé.

Un choc sous tension

L’équipe algéroise, forte de son effectif renouvelé et de son avantage à domicile, semble favorite sur le papier. Mais le TP Mazembe reste une équipe coriace, capable de déjouer les pronostics.

Le coup d’envoi de cette rencontre décisive sera donné à 20h par l’arbitre sud-africain Tom Abongile. Une soirée qui s’annonce haletante pour les amateurs de football africain.