Haïti : plus de 5 600 morts dans la violence des gangs en 2024

Plus de 5 600 personnes ont été tuées en Haïti l'année dernière alors qu'une mission soutenue par l'ONU, dirigée par le Kenya, peine à contenir la violence généralisée des gangs, ont déclaré des responsables mardi.

Le nombre de décès a augmenté de plus de 20 % par rapport à l'année 2023, selon le Bureau des droits de l'homme de l'ONU. En outre, plus de 2 200 personnes ont été blessées et près de 1 500 kidnappées, a indiqué le rapport.

Le Bureau des droits de l'homme a également documenté 315 lynchages de membres présumés de gangs ou de personnes supposément liées à ces groupes, ainsi que 281 cas d'exécutions sommaires présumées impliquant des unités spécialisées de la police, selon les données communiquées.

Volker Türk, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a déclaré dans un communiqué :

« Ces chiffres illustrent la violence incessante à laquelle les Haïtiens sont soumis », ajoutant que l'impunité pour les violations des droits de l'homme et les abus, ainsi que la corruption, restent des problèmes majeurs en Haïti.

Environ 150 agents de la police militaire d'Amérique centrale sont arrivés en Haïti pour soutenir le gouvernement en difficulté dans sa lutte contre les gangs violents qui perturbent la vie quotidienne de millions de personnes dans ce pays des Caraïbes.

Le déploiement d’environ 75 agents de sécurité du Guatemala a été accueilli samedi à l’aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince par le commandant kényan de la mission soutenue par l’ONU, Godfrey Otunge, qui lutte depuis des mois pour rétablir l’ordre.

« Les gangs n’ont que deux choix : se rendre, déposer leurs armes et faire face à la justice, ou nous affronter sur le terrain », a déclaré l’officier Godfrey Otunge lors d’une cérémonie d’accueil.

« Avec l’ajout des forces guatémaltèques et salvadoriennes, les gangs n’auront nulle part où se cacher. Nous les délogerons de leurs enclaves. »

Un contingent de taille similaire, comprenant également un petit nombre de forces salvadoriennes, a voyagé à bord d’un avion de l’armée de l’air américaine et a été accueilli vendredi par des responsables haïtiens et l’ambassadeur américain Dennis Hankins.

Avant ce déploiement, environ 400 agents de sécurité kényans dirigeaient la mission internationale visant à réprimer la violence.

Les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade, le Bénin et le Tchad ont également promis du personnel, bien qu’il reste incertain quand ces forces seront déployées.

« Aux pays qui se sont engagés, mais n’ont pas encore déployé leur personnel pour la mission MSS en Haïti, c’est le moment d’agir. Haïti a un besoin urgent de votre soutien », a déclaré le commandant kényan.

Les attaques coordonnées des gangs contre des prisons, des postes de police et l’aéroport international principal se sont intensifiées en Haïti depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. On estime que les gangs contrôlent environ 85 % de la capitale.