Ghana : le président John Mahama a prêté serment

John Dramani Mahama a officiellement prêté serment en tant que président du Ghana lors d'une cérémonie historique qui s'est tenue sur la place de l'Indépendance à Accra, le mardi 7 janvier 2025.

Au cours de cette investiture, le nouveau président a reçu l'épée d'État, un symbole emblématique de l'autorité présidentielle et de son engagement envers la nation. Cet événement marque un moment clé pour le Ghana, soulignant une fois de plus sa tradition de transition pacifique et démocratique du pouvoir.

Un danseur traditionnel tenant son drapeau national se produit pour les invités lors de la cérémonie d'investiture du président ghanéen John Dramani Mahama, à Accra, au Ghana Misper Apawu/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

La cérémonie a rassemblé des dirigeants politiques, des dignitaires étrangers, et des citoyens ghanéens venus célébrer ce moment marquant dans l'histoire du pays. John Dramani Mahama a réaffirmé son engagement envers le développement économique, la stabilité et le bien-être du peuple ghanéen dans son discours inaugural.

John Dramani Mahama est une figure politique et intellectuelle majeure du Ghana. Né le 29 novembre 1958 à Damongo, dans la région du Nord du Ghana, il a occupé divers rôles politiques avant de devenir président. Après le décès de Mills en 2012, il est devenu président et a remporté l'élection présidentielle de la même année, devenant ainsi le premier président du Ghana à être né après l'indépendance du pays.

Des supporters applaudissent lors de la cérémonie d'investiture du président John Dramani Mahama, à Accra, au Ghana, le mardi 7 janvier 2025. Misper Apawu/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Après sa défaite en 2016 face à Nana Akufo-Addo, Mahama a continué à jouer un rôle actif en politique. Il s'est présenté à nouveau lors des élections présidentielles de 2020 et a remporté l'élection présidentielle de 2024, marquant son retour au pouvoir.