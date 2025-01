La diplomatie chinoise démarre l'année 2025 par une tournée en Afrique

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a entamé une tournée diplomatique dans quatre pays africains – la Namibie, la République du Congo, le Nigeria et le Tchad – du 5 au 11 janvier.

Cette visite marque la 35ᵉ année consécutive où le chef de la diplomatie chinoise choisit l’Afrique comme première destination de l’année.

Depuis des décennies, cette tradition met en lumière un partenariat durable entre la Chine et le continent africain. Selon les experts, ces déplacements reflètent l’engagement de Pékin à répondre aux grands défis auxquels l’Afrique est confrontée, notamment le développement des infrastructures, la lutte contre la pauvreté et la promotion d’une croissance durable.

« La Chine a mis en avant le concept de coopération gagnant-gagnant et elle croit vraiment qu'en s'engageant et en se connectant avec l'Afrique, elle peut se développer en tant que pays, mais elle peut aussi permettre à l'Afrique de faire des progrès. L'Afrique dans son ensemble attend avec impatience une coopération renforcée dans divers domaines, qu'il s'agisse d'infrastructures, où la Chine a réalisé un travail fantastique dans divers pays africains », souligne Raphael Obonyo, analyste africain des politiques publiques et de la jeunesse.

Cette tournée diplomatique devrait également permettre d’évaluer les progrès réalisés à la suite du Sommet de Beijing du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC). L’initiative a déjà mobilisé des milliards de dollars en faveur de projets économiques, éducatifs et technologiques sur le continent.

Outre les discussions économiques, ces visites encouragent des échanges entre populations et renforcent les relations bilatérales au-delà des seuls intérêts financiers. Les résultats attendus incluent des accords pour financer de nouvelles infrastructures, stimuler les investissements et promouvoir la paix et la stabilité dans les régions concernées.