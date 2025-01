Syrie : première visite européenne depuis la chute de Bachar Al-Assad

Les ministres des Affaires étrangères français et allemand, Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock, se sont rendus vendredi à Damas, marquant ainsi la première visite officielle de hauts diplomates européens en Syrie depuis la chute de l’ancien président Bachar Al-Assad.

Ce déplacement, survenu après plusieurs années de tensions, reflète une évolution notable dans les relations diplomatiques entre la Syrie et l’Europe.

Jean-Noël Barrot, ministre français, a notamment visité l’ambassade de France à Damas, un symbole fort puisque l’ambassade avait été fermée pendant 13 ans avant de rouvrir ses portes il y a quelques semaines. Cette réouverture marque un tournant dans les relations diplomatiques franco-syriennes, un geste qui pourrait ouvrir la voie à une normalisation progressive.

Dans son discours, Jean-Noël Barrot a souligné l’importance d’un nouvel espoir né en Syrie. "Il y a un peu moins d’un mois, un nouvel espoir est né grâce à la mobilisation des Syriens", a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il s’agissait de l’espoir d’une Syrie "souveraine, stable et pacifique", et de voir les aspirations des Syriens se réaliser. Toutefois, le ministre a précisé que cet espoir restait fragile et que la France continuerait à soutenir le peuple syrien dans la concrétisation de cette vision.

La ministre allemande, Annalena Baerbock, a également pris la parole, précisant que la réconciliation politique entre l’Europe et la Syrie dépendait de l’inclusion de toutes les composantes de la société syrienne. Pour elle, un véritable renouveau politique ne peut se produire que si toutes les populations, sans distinction ethnique ou religieuse, trouvent leur place dans le processus politique syrien.

Les deux ministres ont prévu de rencontrer Ahmad al-Sharaa, chef du groupe HTS (Hay’at Tahrir al-Sham), qui a joué un rôle clé dans le renversement du régime d’Assad, ainsi que des représentants de la société civile syrienne.