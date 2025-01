Syrie : Homs, une ville marquée par des années de violence

Homs, la troisième ville de Syrie, est connue pour avoir été le bastion du soulèvement contre Bachar el-Assad et est parfois appelée la Capitale de la Révolution.

Cette plaque tournante essentielle pour les ressources énergétiques a perdu son éclat d'antan, depuis 2011. Khaled Sahloul vivait près du quartier de la mosquée Khalid Bin Al-Walid, un lieu central de la ville.

Notre quartier se trouvait près du marché. Au début de la noble révolution, un couvre-feu a été instauré, et personne ne pouvait sortir de chez lui. Nous étions donc contraints de nous faufiler d’un quartier à l’autre, d’une ruelle à l’autre, pour pouvoir sortir et aller chercher de la nourriture. Lorsque les manifestants ont quitté la mosquée Khalid Bin Al-Walid pour se diriger vers le marché, nous nous sommes retrouvés coincés au milieu des feux croisés entre les milices du régime et les rebelles. Notre rue était envahie de miliciens, se rappelle-t-il.

Après plus d'une décennie d'affrontements, cette ville stratégique au nord de Damas est tombée aux mains des rebelles début décembre et plus de 3500 prisonniers ont été libérés selon le groupe islamiste syrien Hayat Tahrir al-Sham.

Khaled Sahloul espère sa reconstruction : en 2012, nous avons quitté ce quartier. La maison était comme une auberge pour la famille, un lieu chargé d’histoire. C’était bien plus qu’un simple toit, c’était un témoin de notre passé. J’espère que, malgré tout ce qui s’est passé, nous pourrons un jour la restaurer.

Autrefois animées, les rues de Homs sont désormais quasi-désertes, laissant place à un silence lourd. Les cicatrices de la violence et de la guerre font partie intégrante du décor, marquant chaque coin de la ville. Les bâtiments réduits en ruines racontent l’histoire de ce qui a été perdu. Quant aux habitants, ils s’efforcent de préserver les souvenirs d’une ville jadis pleine de vie, se raccrochant à ce qui reste de leur patrimoine