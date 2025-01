Cuba : une année 2025 terne, préviennent les prêtres de la Santéria

Comme chaque début d'année , une cérémonie traditionnelle a eu lieu à Cuba , objectif : identifier les défis auxquels le pays pourrait être confronté.

Pour 2025, cependant, rien de reluisant ne semble se profiler à l'horizon, selon le prêtre de l'Association culturelle Yoruba de Cuba. Au rythme des tambours et des danses, la cérémonie n’a pas seulement servi à conjurer le mauvais sort, mais aussi à exhorter tous les croyants à prendre conscience de l’importance des rituels et des actions à entreprendre pour faire face aux défis à venir.

Ce que nous observons dans la société cubaine, c’est la prostitution jour et nuit. Le trafic de drogue est présent, et la consommation d’alcool et de drogues est en hausse dans le pays. Que faisons-nous pour assainir et protéger notre jeunesse ? Que faisons-nous ? Nous devons agir d'un point de vue religieux et moral pour redresser la situation, s'inquiète Rancell Montero.

Les babalawo, terme utilisé pour désigner les prêtres de la tradition yoruba ont aussi proposé des solutions pour sortir de la grave crise économique qui frappe l'île, exacerbée par l'isolement imposé par les États-Unis. Ces préoccupations nécessitent une réponse collective et spirituelle pour surmonter les difficultés : le seul espoir qui existe réside dans un consensus entre Cuba et les États-Unis. Je pense que nous devons y parvenir. Oui, nous devons changer les choses ici, nous devons changer la façon dont nous sommes perçus du côté américain. Cuba a besoin de nombreux changements et, pour cela, nous devons écouter le peuple cubain, préconise-t-il.

En quête d'un avenir meilleur, plusieurs cubains vouent un culte à la Santéria. Cette pratique religieuse issue des traditions des esclaves africains, connaît un franc succès. Ses croyances se sont ensuite répandues aux États-Unis, au Mexique, au Venezuela, en Colombie et en Espagne d'autres communautés suivent également la tradition de faire des prédictions annuelles, souvent à travers des rituels et cérémonies, comme celles observées à Cuba.