Chamans péruviens : prédictions pour 2025

Le 27 décembre dernier, au sommet de la colline de San Cristobal à Lima, des chamans péruviens ont effectué un rituel annuel marqué par des prédictions saisissantes pour 2025.

Ces guides spirituels ont évoqué une éventuelle alliance entre Donald Trump, nouvellement élu président des États-Unis, et Vladimir Poutine, président russe. Une coalition qui pourrait, selon eux, bouleverser l’équilibre mondial, en excluant la Chine et en augmentant le risque d’une troisième guerre mondiale.

Dans un discours empreint de spiritualité, Maestro Teo Tunupa, chaman de Huancabamba, a expliqué l’essence de ce rituel ancestral : « Nous avons procédé à une cérémonie spirituelle réunissant plusieurs frères (chamans) venus de diverses régions pour prédire ce que nous réserve l'avenir, c’est-à-dire l’année 2025 et les suivantes. Il s’agit aussi de faire des rituels afin qu’il n’y ait pas de guerres, ni de catastrophes naturelles, et que le monde retrouve son équilibre et son humanisme. Les gens veulent la paix, l’harmonie et la compréhension. »

Au cours de ce rituel, des gestes symboliques ont été réalisés pour éloigner les énergies négatives et renforcer les liens entre les peuples. Des fleurs et de la fumée ont été soufflées sur les photos de dirigeants mondiaux, y compris celles de Trump, Poutine et du président chinois Xi Jinping, comme acte de purification.

Des avertissements pour le Canada et le Japon

Les prédictions ne se sont pas limitées à la géopolitique. Les chamans ont annoncé de graves catastrophes naturelles au Canada et au Japon. Pour conjurer les maléfices et se prémunir des trahisons, particulièrement durant l’année astrologique du Serpent, ils conseillent de porter de l’or, un symbole de protection et de prospérité.

Immigration : une chasse aux sorcières prévue aux États-Unis

Dans une autre révélation marquante, Maestro Juan de Dios, chaman de Piura, a prédit une politique dure envers les immigrants sous la présidence Trump :

« Nous avons vu que M. Donald Trump va lancer une chasse aux sorcières contre les immigrants. Il y aura des immigrants issus de différentes nationalités qui ne pourront pas travailler sans leurs papiers. »

Cette prédiction résonne avec les tensions passées sur le thème de l’immigration et pourrait amplifier les débats autour des politiques migratoires aux États-Unis.

Des prédictions confirmées

Les chamans avaient également prédit, il y a deux ans, la fin des hostilités entre la Russie et l'Ukraine pour 2024. Ces prévisions semblent aujourd’hui se concrétiser, alors que des négociations pour un traité de paix apparaissent à l’horizon.

Un regard sur l'avenir

Les rituels chamaniques, bien que mystiques, continuent de fasciner par leur écho aux inquiétudes contemporaines. Ils offrent une perspective spirituelle sur les défis à venir, tout en rappelant l’importance de la paix et de l’harmonie dans un monde de plus en plus fragmenté.