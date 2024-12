Azerbaïdjan Airlines : Poutine présente ses regrets sans assumer la faute

Le 25 décembre 2024, un avion de la compagnie Azerbaijan Airlines s’est écrasé près de la ville kazakhe d’Aktau, causant la mort de 38 des 67 personnes à bord. L’Embraer 190, en provenance de Bakou et à destination de Grozny, a rencontré des difficultés lors de sa tentative d’atterrissage.

L’accident a eu lieu dans un contexte particulièrement tendu, alors que les systèmes de défense aérienne russes repoussaient des attaques de drones ukrainiens dans la région de Grozny, en Russie.

Suite à cette tragédie, le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses « sincères excuses » lors d’un entretien téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Cependant, il a été clair sur un point : Poutine n’a pas reconnu la responsabilité de la Russie dans l’accident. Ses excuses étaient limitées au fait que l'incident se soit produit dans l’espace aérien russe. Il a également précisé que l’avion azerbaïdjanais avait tenté à plusieurs reprises d’atterrir à l’aéroport de Grozny, mais n’a pas confirmé que l’avion ait été frappé par des tirs russes.

Les soupçons se portent néanmoins sur la Russie, notamment en raison des témoignages de survivants et des membres d'équipage, qui ont évoqué des perforations dans la carlingue de l’avion. Selon le président Aliyev, ces dégâts sont compatibles avec une frappe de missile de défense aérienne russe. Des témoignages de passagers et d'hôtesses de l’air ont renforcé cette hypothèse.

L’incident a mis en lumière la complexité de l'enquête en cours. Si la Russie a ouvert une enquête criminelle pour déterminer les causes exactes de l’accident, le gouvernement azerbaïdjanais a, de son côté, insisté sur la nécessité d’une investigation internationale. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a également exprimé ses condoléances et a soutenu l’appel à une enquête approfondie, tout en soulignant que les photos et vidéos des dégâts subis par l’avion semblaient indiquer une frappe par missile de défense aérienne.

Le crash de l’Embraer 190 s’ajoute à une liste noire d’accidents aériens dans une région marquée par des tensions géopolitiques croissantes.