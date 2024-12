Les perroquets gris d'Afrique, victimes de trafic illégal

Connu pour sa remarquable capacité à imiter la parole humaine, le perroquet gris d'Afrique est aujourd'hui menacée par les braconniers qui les trafiquent illégalement pour répondre à la demande croissante d'animaux de compagnie.

Les perroquets gris d'Afrique font de plus en plus l'objet d'un trafic illégal en raison de la hausse de la demande d'animaux de compagnie. Ce sont leurs magnifiques plumes et leur étonnante capacité à imiter la parole humaine qui en font un bien précieux pour de nombreux foyers.

La plupart des animaux capturés par les braconniers ne survivent même pas assez longtemps pour devenir des animaux de compagnie.

« Jusqu'à 60 % des perroquets gris d'Afrique meurent entre leur capture dans la forêt et leur transport jusqu'à leur destination finale. Sur dix perroquets, seuls quatre parviennent à leur destination finale », explique Patrick Muinde, directeur de recherche chez World Animal Protection.

Pour les capturer, les braconniers utilisent des méthodes brutales. Une gomme collante à base de sève d'arbre, étalée sur les branches, piège les perroquets. Pour les empêcher de s'envoler, les braconniers leur arrachent ensuite les ailes. De nombreux perroquets sont ainsi blessés, voire tués.

Le perroquet gris d'Afrique se trouve principalement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, dans des pays comme le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Toutefois, la plupart des oiseaux faisant l'objet d'un trafic illégal proviennent d'Afrique de l'Ouest, où ils vivent dans les forêts équatoriales de pays tels que le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Nigeria, d'après le Worlds Parrot Trust.

Les modifications apportées en 2017 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction visent à interdire tout commerce de ces espèces. Toutefois, cette interdiction n'est pas vraiment suivie à la lettre. En effet, les trafiquants exploitent les lacunes des lois régionales pour poursuivre leurs activités.

Autrefois, la population de perroquets gris d'Afrique sauvages s'élevait à des millions d’oiseaux, mais elle s'est effondrée pour atteindre aujourd'hui environ 100 000 perroquets.

Dans certains pays, comme le Togo et le Ghana, l'espèce est déjà considérée comme éteinte, selon le World Parrot Trust.