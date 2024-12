Nigéria : le nettoyage du delta du Niger, un "échec"

Au Nigeria, les Nations unies estiment que le projet de dépollution du delta du Niger est un « échec total ».

Les récents rapports de l'ONU révèlent que des sites pollués par d'énormes marées noires depuis quelques années sont toujours déclarés "paysage lunaire" inutilisable pour l’agriculture.

Malgré le fond de nettoyages mis en place par les exploitants pétroliers de la région, l'exécution des travaux semblent s'être heurtée à des difficultés liées au choix des entreprises sous-traitantes très peu qualifiées pour la mission.

Les documents révélés par l'agence Associated Press (AP) mettent en cause l'incompétence et la corruption et de hauts responsables onusiens se montrent inquiets.

L'entreprise Hyprep en charge du nettoyage aurait changé de direction suite à un audit après des soupçons de mauvaise gestion en 2021 avant de se voir retirer le soutien de l'ONU en 2023, officiellement pour des raisons techniques.

Au cours des cinq dernières années, l’Agence nationale nigériane de détection et d’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures (NOSDRA) a répertorié près de 3.870 déversements de pétrole dans la zone du delta du Niger.