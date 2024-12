Zimbabwe : la tradition de la fête de dévoilement de pierre tombale

Chipo Benhure a commencé à économiser tôt pour des fêtes de fin d'année inoubliables au Zimbabwe, mais ce n'était pas pour une fête ou des vacances. Le point culminant est une cérémonie au cimetière pour dévoiler la pierre tombale de sa défunte mère.

Ce rite vieux de plusieurs générations est devenu associé à de longues fêtes comme Noël dans ce pays d'Afrique australe, où l'économie affaiblie laisse de nombreuses personnes en difficulté pour accomplir leur devoir d'honorer les morts.

« Je ne voulais pas être pris au dépourvu à l'approche de Noël, alors je mettais de côté quelques dollars chaque mois », a déclaré Benhure, debout sur un terrain bondé et poussiéreux à la périphérie de la capitale, Harare. Les ouvriers utilisaient des meuleuses et des polisseuses à pierre pour fabriquer des pierres tombales. D'autres ciselaient des portraits détaillés, faisant référence à des photos partagées par des proches.

Bientôt, une pierre tombale en granit noir de 450 dollars a été ajoutée aux bouquets de fleurs et aux sacs de provisions tandis que Benhure et une douzaine de membres de sa famille s'entassaient dans un minibus en route vers leur maison rurale pour la cérémonie. Le coût représentait plus du double du revenu mensuel moyen d'un ménage urbain au Zimbabwe, qui est d'environ 200 dollars.

Les Zimbabwéens profitent traditionnellement des longues fêtes comme la saison de Noël pour organiser des rites funéraires souvent joyeux qui incluent des chants, des danses, des prières chrétiennes ou des invitations aux esprits ancestraux pour protéger et guider les vivants.

Beaucoup pensent que de telles cérémonies peuvent apporter des bénédictions, mais les négliger trop longtemps peut entraîner une malédiction. Jusqu'à la cérémonie, les tombes sont signalées par de simples panneaux métalliques ou rien du tout.

Dans les zones urbaines du Zimbabwe, pendant cette période de fêtes, les cours des maisons et autres espaces ouverts ont été transformés en zones de fabrication de pierres tombales improvisées par des personnes essayant de gagner leur vie.

Les prix varient de 150 à 2 500 dollars, et certaines personnes paient en plusieurs versements. Des camionnettes et des camions de livraison sont prêts à être loués.

Un fournisseur de pierres tombales, Tafadzwa Machokoto, a répondu à un flot de clients et a déclaré que c'était sa période la plus chargée de l'année. Ce diplômé en informatique emploie désormais près de 10 personnes pour la fabrication ou la commercialisation de pierres tombales.

« Nos clients prennent très au sérieux l'inauguration des pierres tombales. Ils préfèrent dépenser de l'argent pour la cérémonie plutôt que pour une fête de Noël. Ils ont besoin de bénédictions », a-t-il déclaré.

Machokoto se souvient d'un homme d'affaires qui avait commandé un jour 11 pierres tombales parce que son entreprise de transport était en difficulté. L'homme d'affaires a déclaré qu'il rêvait constamment de son défunt père lui demandant d'embellir le cimetière familial.

« Il a plu juste après la cérémonie et tout le monde a pris cela comme un signe que les ancêtres étaient désormais heureux », a déclaré Machokoto. « Il m'a même acheté un smartphone quelques mois plus tard en guise de cadeau, en disant que son entreprise était désormais florissante. »

Lors d’un récent week-end, dans un cimetière de la banlieue de Harare, au parc commémoratif Zororo, plusieurs tombes ont été recouvertes de tissu blanc, prêtes à être dévoilées.

La famille de la défunte Kindness Ziwange a déclaré avoir dépensé plus de 2 000 dollars pour la cérémonie, dont 900 dollars pour une pierre tombale. Après cela, près de 50 parents, amis et voisins se sont régalés de pommes de terre frites, de riz frit, de poulet grillé, de bœuf mijoté et de salade de légumes.

« Nous resterons discrets le jour de Noël. Nous avons déjà eu notre grand jour aujourd’hui en famille. Certains ont voyagé toute la nuit pour cet événement », a déclaré une proche, Isabel Murindagomo.

Si certains au Zimbabwe considèrent la cérémonie comme un rituel essentiellement autochtone associé au culte ancestral et à la réactivation des esprits, d’autres la considèrent comme un événement chrétien pour se souvenir des parents décédés, a déclaré Ezra Chitando, professeur au département d’études religieuses de l’Université du Zimbabwe.

« La majorité des gens oscillent entre les deux positions. Certains essaient de modérer en contribuant « Les gens participent financièrement au processus mais n’assistent pas à la cérémonie », a déclaré Chitando, soulignant la complexité religieuse des croyances locales associées aux morts.

Bien que la majorité des Zimbabwéens se disent chrétiens, les experts affirment que beaucoup combinent la foi avec les pratiques traditionnelles.

Benhure, la pierre tombale de sa défunte mère étant désormais en place, ne voit que peu de différence au final.

« Honorer les morts apporte des bénédictions aux vivants, quelle que soit la religion de chacun », a-t-elle déclaré.