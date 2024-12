RDC : le père Noël dans un camp de déplacés au Nord-Kivu

C’est dans le camp de déplacés de Buhimba, près de Goma, dans la province du Nord-Kivu, en RDC, qu'un père Noël a choisi de poser ses cadeaux.

Un geste en direction des enfants condamnés par la guerre à passer la fête, loin de leurs habitations. Autour du père Noel, les bénéficiaires peinent à faire l’économie de leur excitation. La visite est un brin de soleil pour ces infortunés.

« Nous voulions nous amuser avec les enfants, car c'est Noël. Il est important de faire la fête avec les enfants et leurs proches. Nous avons fait plusieurs activités, et j'ai joué le rôle du Père Noël, ce qui a rendu les enfants très heureux, même s'ils étaient stressés avant notre arrivée », explique Ali Abdallah, membre de l'Association des dirigeants bénévoles qui a joué le rôle du Père Noël.

L'événement a été organisé par une association de jeunes « Leader Volontaire » pour soutenir les personnes déplacées pendant les fêtes de fin d'année. Une population plongée dans le calvaire.

« Il y a des milliers de déplacés, donc on est venu ici parce qu'on voulait passer un jour de Noël et faire la fête (avec les enfants) et leur donner à manger. C'est tout », raconte Aimedo Saidi, volontaire.

La province du Nord-Kivu, en proie aux affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 compte plus de deux millions de déplacés. Des enfants, des hommes et des femmes qui ne reçoivent toujours pas l’assistance attendue.

Sifa Mugoli, déplacée, grand-mère de trois enfants ne cache pas sa reconnaissance : « Depuis que nous avons fui la guerre, nous n'avons jamais vu des gens venir faire la fête avec nous, mais aujourd'hui, ces jeunes sont venus nous voir, nous sommes très heureux, que Dieu vous bénisse tous !’’ ,

Un climat aux antipodes de leur terne quotidien traditionnel. La magie de Noël opère.