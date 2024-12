Retour sur les évènements culturels africains de 2024

L'artiste sud-africaine Tyla a été l'une des artistes africaines les plus en vue au cours des derniers mois. Elle a terminé 2024 comme elle l'a commence.

En février aux Etats-Unis, elle décroche un prix aux Grammy Awards puis deux trophées aux BET Awards et enfin elle a été honorée dans trois catégories lors des MTV Europe Music Awards, une première pour un artiste africain.

Autre trophée décroché, celui de l'humoriste présentateur sud-africain Trevor Noah, pour la meilleure émission de divertissement pour son show, lors de la 75e cérémonie des Emmy Awards aux Etats-Unis.

La Berlinale, l'un des festivals cinématographiques mondiaux majeurs, a été décrite comme une édition très engagée en 2024 et c'est la franco sénégalaise Mati Diop qui a mis tout le jury de Berlin d'accord en faisant un choix tout aussi engagé. Avec son documentaire Dahomey, Mati Diop filme la restitution de 26 trésors royaux au Bénin volés par l'armée coloniale française en 1892. Elle remporte la récompense suprême, l'Ours d'or .

Et le débat sur la restitution des objets volés s'est poursuivi au Ghana, le pays s'est mobilisé pour prendre possession d'antiquités spoliées il y a 150 ans par les forces coloniales britanniques. Il a pu récupérer des insignes royaux de l'ancien royaume Asante.

Pour l'Ouganda l'heure n'est pas encore à la restitution. Ces objets lui ont plutôt été prêtés par l'université de Cambridge alors que le pays espérait les récupérer définitivement.

C'est un chef d'œuvre architectural et il a fallu du temps pour le terminer. C'est désormais chose faite. La plus grande mosquée d'Afrique a été inaugurée en Algérie. Elle a coute près de 900 million de dollar et peut accueillir 120 mille personnes.

La capitale marocaine, Rabat, abrite 54 maisons d'édition et organise l'un des salons internationaux du livre et de l'édition les plus importants d'Afrique. Une nouvelle qui explique que la ville ait été désignée capitale mondiale du livre 2026 par l'UNESCO, elle est devenue Rabat, est la vingt-sixième ville à porter ce titre depuis 2001. L'organe nations unies qui 'a voulu à saluer son engagement en faveur de la démocratisation du savoir.

Les rues et certains coins de Dakar ont accueilli la Biennale de l'Art Africain Contemporain, connue sous le nom de Dak'Art, un rendez-vous incontournable pour les amateurs et professionnels du monde de l’art. la capitale sénégalaise pendant quelques semaines met en lumière la créativité africaine.

L'histoire se termine bien pour miss Nigeria, Chidimma Adetshina a terminé première dauphine au concours miss Univers à Mexico. La jeune femme qui est née à Soweto avait du se retirer du concours Miss Afrique du Sud après des attaques xénophobes sur les médias sociaux concernant sa nationalité. Et c'est sous le drapeau nigérian, pays de son père qu'elle aura l'occasion de briller au Mexique. Elle était la seule africaine à s'être alignée dans le top 5.

En 2024 ils ont tiré leur révérence, le musicien malien Toumani Diabaté, maître de la kora, il était âgé de 58 ans.

L'écrivain sud-africain Breyten Breytenbach, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, Quincy Jones, un géant de la musique américaine et qui l'un des principaux artisans du succès international We Are the World de usa for Africa.

Enfin, l'acteur américain John Amos, inoubliable pour son rôle de Kunta Kinte dans la mini-série --Roots.