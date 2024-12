La progression du virus Mpox sur le continent en 2024

Le virus Mpox continue d'affecter l'Afrique centrale et orientale, la République démocratique du Congo (RDC) étant l'épicentre, avec plus de 13 000 cas et 450 décès.

D'autres pays, comme le Cameroun, le Burundi et l'Ouganda, enregistrent également de nouveaux cas. Malgré les efforts déployés pour enrayer la propagation, les capacités de dépistage limitées et les systèmes de santé débordés rendent l'endiguement difficile.

En août 2024, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le Mpox était une urgence de santé publique, en raison du nombre croissant de cas, des défis opérationnels et du besoin urgent d'une réponse coordonnée pour arrêter la propagation de la maladie.

« La variole est signalée en République démocratique du Congo depuis plus de dix ans, et le nombre de cas signalés chaque année n'a cessé d'augmenter au cours de cette période. L'année dernière, les cas signalés ont augmenté de manière significative et le nombre de cas signalés depuis le début de l'année a déjà dépassé le total de l'année dernière, avec plus de 14 000 cas et 524 décès », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé .

Les symptômes de la variole sont la fièvre, le gonflement des ganglions lymphatiques et une éruption cutanée qui commence généralement sur le visage et s'étend à d'autres parties du corps. Bien que la maladie soit souvent bénigne, elle peut entraîner des complications graves, en particulier chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. La variole peut se propager par contact étroit avec des personnes ou des animaux infectés, ce qui rend la maladie plus difficile à contrôler, en particulier dans les zones surpeuplées.

« Une personne est considérée comme infectieuse dès l'apparition des symptômes et jusqu'à ce que les lésions cutanées soient recouvertes de croûtes, que celles-ci tombent et qu'il y ait une nouvelle couche de peau. La transmission se fait principalement par de grosses gouttelettes respiratoires ou par contact direct avec des fluides corporels, des lésions cutanées ou des vêtements ou de la literie contaminés », a indiqué Dr. Olivia Kasirye, responsable de la santé publique du comté de Sacramento.

Au Rwanda, la toute première épidémie du virus de Marburg a suscité l'inquiétude. Plus de 60 cas confirmés ont été signalés, les travailleurs de la santé étant parmi les plus touchés. Le taux de mortalité du virus de Marburg est élevé, ce qui rend la réponse des gouvernements et des partenaires internationaux, comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS), encore plus urgente.

Près de 900 000 doses de vaccin contre la variole ont été distribuées dans toute l'Afrique, mais les autorités sanitaires avertissent que c'est insuffisant. Le CDC Afrique estime que plus de 10 millions de doses sont nécessaires pour contrôler l'épidémie. Les campagnes de vaccination se multiplient, avec le soutien des partenaires mondiaux, mais des défis importants subsistent.

Alors que l'Afrique est confrontée à la fois à l'épidémie de variole et à celle de Marburg, il est de plus en plus nécessaire d'investir davantage dans les tests, la surveillance et les infrastructures de soins de santé. Les communautés sur le terrain font leur part, mais un soutien mondial durable est essentiel pour lutter contre ces crises sanitaires.