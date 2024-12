No Comment : une patinoire vieille de 2000 ans ouvre ses portes

Pour la toute première fois en deux millénaires d'histoire, l'emblématique arène de la ville balnéaire de Pula en Croatie a été transformée en patinoire de Noël. L'arène, qui remonte au 1ᵉʳ siècle après J.C, est l'un des plus grands amphithéâtres romains encore existants et l'un des monuments les plus célèbres de Croatie. Contrairement aux évènements exclusifs qui s'y déroulaient auparavant principalement en été, l’arène est désormais un espace accueillant, invitant tout le monde à célébrer ensemble l'esprit hivernal.