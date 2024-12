Afrique du Sud : le Festival des lumières enchante le zoo de Johannesburg

Des arbres décorés et des lumières qui tentent de côtoyer le ciel, mettant en relief diverses figures. Les Sud-Africains sont déjà en fête à l'occasion du Festival des lumières du zoo de Johannesburg.

L’événement attire des centaines de familles qui profitent d'une promenade tranquille dans le zoo sur un parcours éclairé désigné, loin des animaux.

''Je suis ici pour la première fois au zoo de Joburg (Johannesburg), j'adore. Je suis absolument amoureuse des lumières et de Noël et j'aime, oh mon Dieu, j'aime le Père Noël. C'est pour ça que je suis là. Et c'est en fait une soirée avec mon petit ami'', explique Monique Pienaar, visiteuse .

Un bol d’air pour les populations, à quelques jours de Noël. Loin des difficultés existentielles quotidiennes.

'' Je dirais qu'il faut être gentil parce que c'est une année difficile pour tout le monde et qu'il y a des hauts et des bas. Nous avons donc besoin d'un peu de gentillesse en cette période de Noël. C'est une fête de joie et de ce que Jésus a fait pour nous, alors il faut se souvenir de ce qu'il a fait et rester béni et en sécurité '', raconte Joost Ludeke, visiteur.

La musique et la dansent jouent aussi leur partition avec notamment le Russian Youth Ballet.

'' Nous sommes ici pour nous amuser. C'est un bel événement familial. Nous avons apprécié le spectacle. Nous avons aimé la nourriture, nous avons aimé le ballet et qu'est-ce que nous avons aimé d'autre ? et les jeux'', explique Phumla Sodo, visiteuse.

L'événement se poursuit jusqu'au 5 janvier 2025.