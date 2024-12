Somaliland : la Turquie obtient un accord entre l’Éthiopie et la Somalie

L'Éthiopie et la Somalie ont convenu mercredi de tenir des « pourparlers techniques » pour résoudre un différend suscité par l'accord entre l'Éthiopie et la région séparatiste somalienne du Somaliland, selon un communiqué publié à l'issue de pourparlers en Turquie.

La Turquie joue le rôle de médiateur entre les deux pays d'Afrique de l'Est, les tensions entre eux ayant augmenté depuis que l'Éthiopie a signé en janvier un protocole d'accord avec le Somaliland pour louer des terres le long de son littoral afin d'établir une base de forces maritimes. En échange, l'Éthiopie reconnaîtrait l'indépendance du Somaliland, qui, selon la Somalie, porte atteinte à sa souveraineté et à son territoire.

Une déclaration commune a été conclue après que le président turc Recep Tayyip Erdoğan a rencontré séparément le président somalien Hassan Sheik Mohamud et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed mercredi.

Les parties ont convenu que les pourparlers, qui débuteraient d'ici février 2025 et se termineraient dans les quatre mois, respecteraient l'intégrité territoriale de la Somalie tout en reconnaissant les « avantages potentiels » de l'accès de l'Éthiopie à la mer.

La déclaration stipule également que les parties travailleront à « finaliser des accords commerciaux mutuellement avantageux » qui permettraient à l’Éthiopie « de bénéficier d’un accès fiable, sûr et durable à la mer et depuis celle-ci, sous l’autorité souveraine de la République fédérale de Somalie.

Le Somaliland a fait sécession de la Somalie il y a plus de 30 ans, mais n’est pas reconnu par l’Union africaine ou les Nations unies comme un État indépendant. La Somalie considère toujours le Somaliland comme faisant partie de son territoire.

Au fil des ans, le Somaliland a construit un environnement politique stable, contrastant fortement avec les luttes continues de la Somalie contre l’insécurité au milieu des attaques meurtrières du groupe militant Al-Shabab lié à Al-Qaïda. En novembre, le Somaliland a organisé une élection présidentielle qui a donné un coup de pouce à sa démarche en faveur d’une reconnaissance internationale.

Avec une population estimée à plus de 120 millions d’habitants, l’Éthiopie est le pays enclavé le plus peuplé du monde.

La Turquie a déjà accueilli deux cycles de négociations entre les ministres des Affaires étrangères des pays africains, mais un troisième cycle, prévu en septembre, a été retardé, ce qui a fait craindre une escalade des tensions.

Erdogan, flanqué de Mohamud et d’Abiy, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse nocturne dans la capitale turque, Ankara, que les parties avaient atteint une « étape importante » dans leurs efforts pour résoudre leur différend. La déclaration commune, a déclaré Erdogan, se concentre « sur l’avenir et non sur le passé ».

« En surmontant certains ressentiments et malentendus, nous avons fait le premier pas vers un nouveau départ basé sur la paix et la coopération entre la Somalie et l’Éthiopie », a poursuivi Erdogan. Il a également déclaré qu’il espérait que la Somalie prendrait des mesures pour donner à l’Éthiopie un accès à la mer.

« Permettez-moi d’affirmer ici encore que l’aspiration de l’Éthiopie à un accès sécurisé à la mer est une entreprise pacifique et qui profiterait à tous nos voisins », a déclaré le Premier ministre éthiopien. « Je crois que les discussions constructives d’aujourd’hui, nous propulserons dans une nouvelle année avec cet esprit de coopération, d’amitié et la volonté de travailler ensemble plutôt que les uns contre les autres. »