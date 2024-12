Le nouveau président du Somaliland prête serment

Le nouveau président du Somaliland a prêté serment jeudi 12 décembre 2024.

Élu le mois dernier, Abdirahman Mohamed Abdullahi, ancien chef de l’opposition devient ainsi le sixième chef d’état de la région sécessioniste de la Somalie.

Séparé de la Somalie depuis plus de 30 ans, le Somaliland n'est pas reconnu par l'Union africaine, les Nations unies ou tout autre pays en tant qu'État indépendant. La Somalie considère toujours le Somaliland comme faisant partie de son territoire.

« La première tâche de mon nouveau gouvernement est de renouveler ses relations avec le reste du monde afin que nous puissions créer un nouveau Somaliland qui contribuera à la sécurité de toute la région, y compris la mer Rouge. », a déclaré Abdirahman Mohamed Abdullahi, Président du Somaliland.

Abdirahman Mohamed Abdullahi succède à Muse Bihi Abdi lors d'une cérémonie d'investiture organisée dans la capitale de la région, Hargeisa.

Dans son discours inaugural, M. Abdullahi s'est engagé à renforcer la politique étrangère et à intensifier les efforts visant à obtenir la reconnaissance internationale du Somaliland, en citant un «argument juridique valable » en faveur de sa souveraineté.

« Au nom des États-Unis d'Amérique, du président Joseph Biden et de l'ensemble du peuple américain, nous tenons à vous adresser nos plus chaleureuses félicitations pour l'événement d'aujourd'hui. Vos excellences, on m'a également demandé de parler au nom de l'ensemble du corps diplomatique ici au Somaliland et je sais et je peux vous transmettre en leur nom, j'en suis sûr, leurs plus chaleureuses félicitations également. Vous avez de nombreux amis au sein de la communauté internationale » a indiqué Richard H. Riley, ambassadeur américain en Somalie.

La cérémonie a eu lieu un jour après que la Somalie et l'Éthiopie ont convenu en Turquie de tenir des « discussions techniques » sur un différend provoqué par un accord entre le Somaliland et l'Éthiopie.