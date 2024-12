Mozambique : la colère post-électorale continue de s'intensifier

Des routes bloquées, des pneus en feu : les manifestations contre les résultats des élections d’octobre continuent à Maputo, au Mozambique. Les partisans de Venâncio Mondlane dénoncent des irrégularités et refusent de reconnaître les résultats qu’ils jugent frauduleux.

« Les soldats montrent leur force et nous font comprendre qu’ils sont de notre côté. Ils gardent leur visage couvert, car, comme on dit, ils craignent "les ordres supérieurs". Mais quand ils arrivent, ils disent : "Nous sommes avec vous, nous soutenons la même cause." Ma protestation n’a rien à voir avec du vandalisme, non, je me préoccupe de l’avenir des jeunes », déclare João Tembe, un manifestant.

Depuis le début des manifestations, la répression s’intensifie. Arrestations, violence et usage de la force marquent les mobilisations.

« Vous arrêtez une personne, une personne qui tient simplement une manifestation pacifique, pourquoi devez-vous l’emmener à la police ? » s’interroge Luciano Michele, un autre protestataire.

Depuis le 21 octobre, la situation est dramatique : au moins 88 personnes ont été tuées et 274 blessées par balle, selon l’organisation Plataforma Eleitoral Decide. L'opposition appelle désormais à une semaine de mobilisation pour maintenir la pression et obtenir justice.