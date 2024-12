Burkina Faso : le président de la transition Ibrahim Traoré dissout le gouvernement

La junte militaire au pouvoir au Burkina Faso a annoncé, vendredi, la dissolution du gouvernement et le limogeage du Premier ministre Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela. Cette décision a été officialisée par un décret signé par le chef de la junte, Ibrahim Traoré.

En attendant la formation d’un nouveau cabinet, les membres de l’ancien gouvernement continueront à assurer leurs fonctions. Ce bouleversement intervient alors que la transition burkinabè, censée ramener le pays à un régime civil, est critiquée pour son prolongement.

Arrivée au pouvoir en septembre 2022 après un second coup d’État en moins d’un an, la junte avait invoqué l’insécurité croissante comme raison principale de sa prise de pouvoir. Pourtant, la situation sécuritaire reste critique : environ la moitié du territoire burkinabè échappe au contrôle de l’État, et les attaques d’extrémistes liés à al-Qaïda et au groupe État islamique continuent de déstabiliser le pays.

Le Burkina Faso, aux côtés du Niger et du Mali, s’est éloigné de ses partenaires traditionnels, notamment la France et la CEDEAO. En mai dernier, la junte a prolongé la transition de cinq années, s’attirant de nouvelles critiques de la communauté internationale.