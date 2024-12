RDC : plus de 100 morts d'une "maladie mystérieuse"

Une maladie de type grippal qui a tué des dizaines de personnes en deux semaines fait l'objet d'une enquête dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), ont déclaré les autorités locales.

Les décès ont été enregistrés entre le 10 et le 25 novembre dans la zone de santé de Panzi, dans la province de Kwango. Les symptômes comprennent la fièvre, les maux de tête, la toux et l'anémie, a déclaré le ministre provincial de la Santé, Apollinaire Yumba, à la presse au cours du week-end.

Le gouverneur adjoint de la province, Rémy Saki, a déclaré mardi à l'Associated Press qu'entre 67 et 143 personnes étaient décédées. "Une équipe d'experts en épidémiologie est attendue dans la région pour prélever des échantillons et identifier le problème", a-t-il ajouté.

M. Yumba a conseillé à la population de faire preuve de prudence et de s'abstenir de tout contact avec les dépouilles afin d'éviter toute contamination. Il a appelé les partenaires nationaux et internationaux à envoyer du matériel médical pour faire face à la crise sanitaire.

La RDC est déjà en proie à l'épidémie de Mpox, avec plus de 47 000 cas présumés et plus de 1 000 décès présumés dus à la maladie dans ce pays d'Afrique centrale, selon l'Organisation mondiale de la santé.

L'OMS est au courant de cette maladie non identifiée et dispose d'une équipe sur le terrain qui travaille avec les services de santé locaux pour collecter des échantillons, selon un employé de l'organisation qui a parlé sous couvert d'anonymat parce qu'il n'était pas autorisé à parler aux médias.