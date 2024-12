Kenya : les enfants métisses en quête identitaire

Issus de relations entre des soldats britanniques en faction au Kenya avec des femmes de ce pays d'Afrique de l'Est, des enfants métisses sont aujourd'hui emmenés en Grande-Bretagne par un avocat afin de confronter les autorités aux centaines de cas signalés au fil des ans.

L'objectif est également de retrouver les pères et solliciter leur soutien.

Margaret Wandia est tombée enceinte après une relation d'une semaine avec un soldat britannique qui s'entraînait près de sa communauté au Kenya.

Ils se sont rencontrés alors qu'elle travaillait dans un bar au début de la vingtaine.

Elle ne savait pas grand-chose de lui, mais il l'a laissée avec un enfant biracial.

Margaret Wandia raconte : « J'ai découvert ma grossesse au bout de trois mois. Je devais m'occuper de ma grossesse, mais il n'était nulle part en vue. Je ne savais pas si les troupes étaient parties ou si elles étaient présentes. J'ai découvert que mon enfant était biracial lorsque j'ai accouché ».

Il n'a pas été facile d'élever un enfant biracial dans la campagne kenyane et elle a été confrontée à la discrimination en raison de la couleur de peau plus claire de son fils.

« Lorsque je l'ai emmené à l'internat, ils pensaient que j'avais amené un enfant blanc et ils augmentaient les frais de scolarité, ce à quoi je m'opposais en leur disant que je n'avais pas d'argent. Je leur ai demandé de ne pas chasser mon enfant de l'école pour des arriérés de frais, car je n'étais qu'une travailleuse occasionnelle », raconte Wandia.

Aujourd'hui, son fils Louise Gitonga a 26 ans et il fait partie d'une initiative d'un avocat kenyan visant à emmener un certain nombre de ces enfants en Grande-Bretagne.

Comme beaucoup d'enfants biraciaux dans un Kenya largement conservateur, Louise Gitonga dit s'être sentie exclue par la société et écartée des possibilités d'éducation et d'emploi parce qu'elle était « trop blanche ».

Il est au chômage et a des problèmes de toxicomanie.

Louise Gitonga explique : « Je suis différente des autres (ses frères et sœurs). Mon beau-père, qui m'a élevé, est noir. J'ai une crise d'identité qui m'a conduit à l'alcoolisme ».

Grandir sans connaître l'identité de son père a été difficile et la communauté n'a pas été compréhensive face à cette crise d'identité.

« Partout où je passe, les gens m'appellent un homme blanc. D'autres me traitent d'albinos. Ces noms me causent beaucoup de douleur et de souffrance », explique-t-il. « J'aimerais savoir qui est mon vrai père et pourquoi il m'a abandonné à la lutte.

Paul Wachira est le beau-père de Gitonga et l'a élevé.

Le tabou qui persiste au Kenya à l'égard des enfants biraciaux a obligé Wachira à cacher Gitonga.

« Parfois, je devais le cacher au reste de la famille pendant les réunions pour éviter les questions, car il était très différent de ses frères et sœurs. À plusieurs reprises, j'ai dû l'envoyer chez sa tante, ce qui n'était pas juste pour lui », explique Wachira.

David Mwangi Macharia, 68 ans, est un homme qui connaît les difficultés liées au fait de grandir en étant biracial au Kenya.

Il vit à 80 kilomètres de là, à Rumuruti. Il est né en 1956, pendant la lutte pour la liberté des Mau Mau, et n'avait aucune idée de l'identité de son père.

Ce n'est que lorsque sa mère a révélé qu'elle était tombée enceinte à la suite d'une relation avec un soldat britannique dans les années 1950 que Macharia a obtenu des informations sur son père.

En raison de son apparence métisse, Macharia avait du mal à s'entendre avec ses frères et sœurs à la peau plus foncée. Il a également eu du mal à trouver du travail.

« Ils (les Kenyans) pensent toujours que je ne peux pas faire de petits boulots alors que je n'ai pas fait d'études. J'ai pu effectuer des travaux occasionnels dans n'importe quel endroit lorsque j'ai eu de la chance », a-t-il déclaré.

Il ajoute : « Ici, au Kenya, on me surnomme souvent “British” : Ici, au Kenya, on me surnomme souvent « British », ce qui me laisse perplexe quant à ma place dans le monde. Les gens semblent ignorer que je m'appelle David Mwangi Macharia. Pourtant, malgré ce surnom, le Royaume-Uni ne me reconnaît pas et ne m'offre pas la citoyenneté.

De retour à Nanyuki, Jenerica Namoru, 29 ans, apprécie le confort de sa nouvelle maison après avoir quitté le poste d'Archer où elle vivait auparavant et où elle a rencontré un soldat britannique.

Leur relation consensuelle a donné naissance à une petite fille, aujourd'hui âgée de cinq ans.

Le nom du soldat figure sur l'acte de naissance de l'enfant en tant que père. Selon Namoru, il avait initialement accepté l'enfant et communiquait avec elle.

Cependant, il était réticent à l'idée d'offrir son aide pour l'éducation de l'enfant. Elle a alors commencé à chercher une solution juridique en dépit de nombreuses frustrations.

Jenerica Namoru raconte : « Nous étions en contact, mais il refusait de nous aider. J'ai finalement décidé de poursuivre l'affaire par la voie juridique. Chaque fois que je me suis rendue dans les bureaux du BATUK, on m'a dit que le commandant était écossais et qu'il ne voulait pas m'écouter. Parfois, ils m'ont même empêché de franchir le portail ».

L'objectif est de confronter les autorités aux centaines de cas signalés au fil des ans, de retrouver les pères et de solliciter leur soutien.

Il s'agit d'une entreprise de longue haleine, après des années de tentatives de la part des groupes de défense des droits de l'homme pour obliger l'armée britannique et son personnel à rendre compte de leurs actes pendant les semaines d'entraînement au Kenya - y compris des viols présumés - et des enfants qu'ils ont laissés à la garde de leurs parents.

L'accord de coopération en matière de défense entre les deux pays, d'une valeur de 44 millions de dollars, a été renouvelé en 2021.

Il permet à 10 000 membres des forces britanniques de s'entraîner pendant huit semaines au Kenya chaque année.

Les enfants biraciaux du Kenya font partie de préoccupations plus larges concernant la mission britannique, notamment les allégations persistantes de viol de filles et de femmes locales.

Selon Marion Mutugi, commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya (KNCHR), les relations entre les soldats étrangers et les femmes locales vont du consensuel au transactionnel en passant par le non-consensuel.

Elle déclare : « Lorsque nous avons discuté avec le haut-commissariat britannique, nous avons suggéré ce qui devrait être fait et ils ont estimé qu'ils ne seraient peut-être pas en mesure de le faire - ils ont dit qu'ils pensaient qu'il y aurait un conflit d'intérêts. Nous avons eu l'impression que la commission voulait mettre un pansement sur une blessure au lieu de la lacérer, de la traiter et de l'opérer ».

Elle aimerait que les autorités britanniques fassent davantage pour aider à retrouver les pères absents.

Elle déclare : « Le gouvernement britannique doit faire preuve de bonne volonté. Dites-nous qui sont ces hommes qui ont été déployés là-bas. Enquêtez sur eux. Faites des études de paternité et nous pourrons alors régler cette question une fois pour toutes.

L'avocat kenyan Kelvin Kubai représente dix enfants de militaires britanniques en visite dans le pays.

Il affirme que les relations de leurs parents n'étaient pas toutes consensuelles. En collaboration avec un cabinet d'avocats britannique qu'il n'a pas voulu nommer, il espère emmener certains de ces enfants en Grande-Bretagne l'année prochaine et saisir la justice.

« Vous savez, ces enfants ne connaissent pas les circonstances dans lesquelles ils sont nés, leur mère ne peut pas leur révéler pleinement la nature et les circonstances de leur naissance, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent maintenant souffrir et être emprisonnés pour cette identité qu'ils n'ont pas choisie pour eux-mêmes », déclare M. Kubai.

Il espère qu'ils obtiendront la citoyenneté. Selon la loi britannique, les enfants nés de citoyens britanniques peuvent prétendre à la citoyenneté britannique et à la prise en charge de leurs deux parents s'ils ont moins de 18 ans.

Sept des enfants représentés par Kubai ont moins de 18 ans.

Pour ceux qui ont plus de 18 ans, le voyage est une quête d'identité et de soutien.

Kubai collecte également des fonds - 4 600 dollars jusqu'à présent - pour effectuer des tests ADN afin de retrouver les pères des enfants.

« Ce que nous portons devant le tribunal britannique, ce n'est pas la question du viol, mais celle de ces enfants qui se retrouvent prisonniers d'une identité qu'ils n'ont pas choisie pour eux-mêmes », explique M. Kubai.

La crise d'identité touche les enfants nés de pères blancs.

Kubai dit qu'il n'a pas encore rencontré d'enfants nés de pères britanniques noirs.