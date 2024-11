Ouganda : au moins 15 morts et 113 disparus dans des glissements de terrain

L’est de l’Ouganda est frappé par de fortes précipitations. Ces dernières ont entrainé plusieurs glissements de terrain dans la nuit de mercredi à jeudi dans le district montagneux de Bulambuli.

Située à environ 280 kilomètres à l'est de la capitale, Kampala, la zone sinistrée s’étend sur environ 20 hectares avec des fermes et des exploitations agricoles qui s'étalent en contrebas.

La police a annoncé jeudi, qu’au moins 15 personnes sont mortes et 113 autres sont toujours portées disparues selon le dernier bilan. Les glissements de terrain ayant enseveli des maisons dans six villages de l'est du pays.

Quinze autres personnes blessées ont été secourues et admises au centre de santé de Buluganya.

La Croix-Rouge ougandaise a déclaré qu'au moins 13 corps avaient été retrouvés et que 6 d’entre eux appartenaient à des enfants.

Au Parlement, jeudi, la présidente de la Chambre, Anitah Among, a exprimé ses condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie dans les inondations à travers le pays.

La veille c’est le Premier ministre Robinah Nabbanja a émis un avis de catastrophe sur X.

Alors que la pluie continue à tomber, les opérations de sauvetage se poursuivent tant bien que mal, les pelleteuses bravent les routes couvertes de boue.

Deux bateaux de sauvetage ont chaviré mercredi lors d'une mission de sauvetage sur le fleuve Nil où le pont Pakwach a été submergé.